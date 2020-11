19. november 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Legendárny Mike Tyson: Ukázal, aké telo má boxer na dôchodku! FOTO

Riadna hora svalov! O tom, že je americký boxer Mike Tyson legendou, niet pochýb. Ale to ako sa dal do formy po päťdesiatke, je obdivuhodné.

10 Galéria

Zdroj: Instagram.com/miketyson , Dnes24.sk , Instagram.com/espnringside

Mike má už 54 rokov a má za sebou náročnú životnú etapu, keď ohlásil bankrot a prešiel si drogami. Už niekoľko mesiacov však na sebe maká.

Chystá návrat

Mnohí si mysleli, že keď Tyson ohlásil návrat do ringu, pôjde len o reklamný ťah alebo žart. Nestalo sa. Rodák z New Yorku sa zavrel do telocvične, posilňovne a ringu, kde dlhé týždne drie ako za jeho mladých čias. Dôvodom je skutočne návrat do boxerského ringu.

Presne 28. novembra sa Mike stretne v exhibičnom a charitatívnom zápase s Royom Jonesom ml.

Vyzerá ako mašina

Práve zábery z tréningu legendárneho Mikea obleteli svet a aj odborníci na pästné súboje uznanlivo prikyvovali, že je to neuveriteľné, aké má Tyson vo svojom veku rany. A nielen to. V minulosti mal „železný Mike“ ako znie Tysonova prezývka, aj cez 120 kilogramov váhy! Teraz je to všetko inak.

„Cítim sa lepšie, ako ešte nikdy predtým. Boh bol ku mne milosrdný, ale človeče. Vyzerám dobre,“ vyjadril Tyson ešte v máji. Najnovšie zábery potvrdzujú boxerove slová. Aj keď na dôchodku, je Tyson vo forme!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM SLEDOVAŤ

Zdroj: Dnes24.sk