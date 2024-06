2. jún 2024 Magazín Ona Lekárka v sebe nosila tichého zabijaka: Varuje pred RAKOVINOU s nenápadnými PRÍZNAKMI Stačilo málo a už tu nemusela byť! Lekárka však neignorovala nenápadné zmeny na svojom tele.

Niektoré príznaky rakoviny sú bežné, iné sú menej známe. Len 37-ročná lekárka si sama diagnostikovala rakovinu napriek tomu, že počas tohto obdobia pociťovala len „dva mierne príznaky“. „Lauren Juyia sa teraz snaží šíriť povedomie o menej známych príznakoch rakoviny hrubého čreva, pretože dúfa, že týmto krokom pomôže ďalším ľudom,“ informuje o tom Mirror.

Takmer žiadne príznaky…

Lekárka uviedla, že všetko to začalo únavou, ktorú začala na sebe pozorovať už v auguste 2022, ale najprv tomu nevenovala prílišnú pozornosť. No to až dovtedy, kým sa nepridružili „ťažkosti s panvou,“ a naraz mala pocit, že „v nej niečo rastie.“ Na ultrazvuku zistila, že má zväčšený vaječník.

„Keďže mám skúsenosti z pôrodníctva, kde popisujeme veľkosť plodu podľa týždňov tehotenstva, tak som si povedala: ‚Panebože, mám v sebe niečo o veľkosti 16 týždňov,“ povedala lekárka v rozhovore pre Good Morning America.

Útvar v čase objavenia meral 8 centimetrov, no v priebehu dvoch týždňov narástol na 24 centimetrov.

Lekárka dodala, že „nikdy nevidela nič nezhubné“ tak rýchlo rásť a v tom čase sa domnievala, že ide o rakovinu vaječníkov. Experti jej však diagnostikovali rakovinu hrubého čreva v poslednom štádiu.

A naraz to prepuklo

Mladá žena následne podstúpila operáciu, pretože sa jej nádor rozšíril do vaječníkov, maternice, slepého čreva a do oblasti brucha. Napriek agresívnej rakovine sa nedostavili žiadne vážne príznaky – okrem únavy a ťažkosti s panvou. Matka dvoch detí sa nevzdala a nedávno podstúpila šesťmesačnú chemoterapiu počas ktorej sa naďalej venovala svojej práci. Práca s ľuďmi a pre ľudí jej pomohla prekonať náročné obdobie.

Lekárka je momentálne „čistá“. Opakované testy preukázali, že aktuálne nemá žiadne príznaky ochorenia.

Pozorujete na sebe zmeny? Okrem sebapozorovania môžete využiť skríning hrubého čreva a konečníka, ktorým je možné odhaliť nádorového ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je ochorenie liečiteľné.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk