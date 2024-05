12. máj 2024 Magazín Máte šéfa PSYCHOPATA? Aj keď je to dobrý herec, prezradí ho 7 ZNAKOV Niekedy trvá, kým zamestnanec zistí, že mu šéfuje korporátny psychopat. Iní s nimi pracujú a ani o tom nevedia. Chcete si ho preklepnúť? Pozrite sa, aké znaky majú psychopati na pracovisku.

Psychopati sú často inteligentní manipulátori. No odhaliť ich nie je niekedy jednoduché. Platí to aj v prípade, ak takýto jedinci zastávajú vedúce pozície.

„Nedávne odhady naznačujú, že každý piaty riaditeľ je psychopat. Je to preto, že rovnaké črty, ktoré z niekoho robia úspešného lídra, môžu byť doménou psychopata. Oni zvyčajne vyzerajú normálne alebo dokonca až očarujúco, je veľmi ťažké ich rozpoznať,“ informuje o tom Psychology Everywhere.

Máte pocit, že k nim patrí aj váš nadriadený či až samotná špička – najvyšší šéf? Možno nie ste ďaleko od pravdy. Toto je sedem znakov, ktoré vystihujú takého človeka.

1) Nedostatok empatie

Šikanuje vás šéf pravidelne? Ako pripomína tamojší portál, absencia empatie je klasickou charakteristikou psychopata. Psychopati sa totiž nedokážu vcítiť do druhých ľudí.

2) Klame

Meniť a ohýbať skutočnosť je im prirodzené. Psychopati sa nedržia žiadneho morálneho kódexu a klamú vždy, keď sa im to hodí a takýmto krokom dosiahnu to, čo chcú: „Psychopati sú zruční v odvracaní viny, aj keď to znamená používať svojich zamestnancov ako „štíty dobrej povesti“ na ochranu vlastného profesionálneho postavenia.“

Zdroj: Dnes24.sk