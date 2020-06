14. jún 2020 Magazín Lieky a leto: Ak nedodržíte pravidlá skladovania, riskujete nežiaduce reakcie

Častou chybou býva, že pacienti skladujú lieky v kúpeľni, kde je relatívne vysoká vlhkosť. Ktoré miesta sú vhodné?

Nesprávne skladovanie lieku môže ovplyvniť jeho účinok alebo ho znehodnotiť natoľko, že vyvolá nežiaduce reakcie. Uviedla to hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková.

Pripomenula, že najmä v lete je preto potrebné dodržiavať inštrukcie o uchovávaní lieku.

Uchovávanie liekov

„Informácia o správnom uchovávaní sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa, teda na príbalovom letáku, prípadne sa pacient môže poradiť s lekárnikom,“ povedala s tým, že všeobecne platí, že lieky nesmú byť vystavené slnečnému žiareniu a mali by sa uchovávať na tmavom, chladnom mieste.

Ústav doplnil, že niektoré lieky si vyžadujú uchovávanie v chlade. Ide predovšetkým o krémy, roztoky či injekčne podávané lieky vrátane vakcín. Častou chybou je tiež to, že pacienti skladujú lieky v kúpeľni, kde je relatívne vysoká vlhkosť.

„Nespotrebované lieky a lieky po dátume exspirácie nepatria do komunálneho odpadu. Vyhodením lieku do komunálneho odpadu vzniká riziko znečistenia životného prostredia kontamináciou pôdy alebo podzemných vôd. Lieky je potrebné vrátiť do lekárne, kde sa bezpečne uskladňujú,“ uzavrela Jurkemíková, pričom dodala, že ŠÚKL následne vykonáva ich zber.

Zdroj: TASR