Lipšic na čele generálnej prokuratúry? Podľa Matoviča by to bol výborný kandidát, nebyť toho ALE

Advokát Daniel Lipšic sa spomína ako kandidát na nového generálneho prokurátora.

Advokát Daniel Lipšic sa spomína ako kandidát na nového generálneho prokurátora. V pondelok to potvrdil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Lipšic by bol podľa premiéra výborným kandidátom. Dodal však, že súčasný zákon jeho nomináciu neumožňuje.

„Daniel Lipšic je jeden z ľudí, o ktorých sa rozpráva. Myslím si, že by bol výborným generálnym prokurátorom,“ uviedol Matovič s tým, že aj ostatné mená, ktoré sa spomínajú, sú kvalitné. Poznamenal, že nech bude šéfom prokuratúry ktokoľvek z nich, bude lepší ako súčasný.

Do leta

Otázka nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR by sa mala vyriešiť do leta tohto roka. Šéf SaS Richard Sulík deklaroval, že SaS podporí každého z kandidátov, ktorí sú „na stole“.

Pripustil, že v tejto súvislosti možno dôjde k zmene zákona pri voľbe generálneho prokurátora, ako aj pri voľbe špeciálneho prokurátora. Nevylúčil, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik skončí vo funkcii skôr.

„Všetky mená, ktoré sú na stole, sú veľmi kvalitné a za SaS hovorím, my s nimi súhlasiť budeme,“ deklaroval Sulík. Podľa vlastných slov je presvedčený, že vyberú kvalitného šéfa GP aj špeciálnej prokuratúry. Detaily podľa neho povie premiér po tom, ako sa dohodnú na koaličnej rade. Na otázku, čo si myslí o mene advokáta Daniela Lipšica, odpovedal, že je to jedno z tých kvalitných mien.

Pellegriniho kritika

Expremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v tejto súvislosti kritizoval politické nominácie a výbery na koaličných radách. Zdôraznil, že koaličná rada nie je ústavou stanovená a pripomenul doterajšiu kritiku bývalej opozície a súčasnej vlády.

Nespochybnil, že vyberú dobré meno. Upozornil aj na snahu spolitizovať funkciu policajného prezidenta. Poukázal na zmenu zákona, aby sa šéf polície vyberal v parlamente a nebol len nominantom ministra vnútra.

Sulík reagoval tým, že aby minister vnútra mohol byť plne zodpovedný za výkon polície, musí mať čo povedať aj do výberu policajného prezidenta.

Aktualizované 17:47: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroš Žilinka sa zatiaľ nevyjadril k tomu, či sa bude uchádzať v nadchádzajúcich voľbách o funkciu generálneho prokurátora SR, respektíve bude kandidovať.

„Nateraz pokladám za predčasné sa v tejto veci vyjadriť,“ uviedol pre TASR Žilinka, ktorý figuruje medzi menami možných kandidátov, ktorí by mohli nahradiť súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorému sa končí v júni funkčné obdobie.

Zmenia legislatívu?

V súvislosti so zmenou legislatívy a zákona o prokuratúre priblížil, že navrhovať kandidátov by mohli viaceré inštitúcie, rozšíriť by sa mohol i okruh osôb, ktoré môžu byť nominované.

Zmena podľa neho môže ísť aj cestou poslaneckého návrhu. Skonštatoval, že v tom nevidí problém, keďže je to obsiahnuté aj v programovom vyhlásení vlády.

Predstavitelia koalície potvrdili, že diskutujú o menách kadidátov. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ako možného kandidáta spomenul prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jána Šantu. Ten pre TASR povedal, že nemá oficiálnu vedomosť, že by bol medzi kandidátmi koalície. Ponuku by podľa vlastných slov dôsledne zvažoval.

Top mená na kandidátov

Okrem neho Kollár hovoril o prokurátoroch z ÚŠP Marošovi Žilinkovi alebo Vasiľovi Špirkovi. Oslovenie s ponukou pre TASR potvrdil aj niekdajší kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš. Odkiaľ ponuku dostal, nepovedal. Ak bude cítiť podporu, je pripravený kandidovať.

Súčasného generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára menoval do funkcie v júli 2013 vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu.

Jeho funkčné obdobie je sedem rokov. Podľa aktuálnej legislatívy sa funkčné obdobie predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Zároveň tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.

Čaputová chce hovoriť s Matovičom

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej sú aj v radoch prokuratúry schopní ľudia, ktorí by mohli zastávať pozíciu generálneho prokuratúra. Prezidentka to uviedla dnes po tom, ako si pripomenula výročie smrti Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

„Pokiaľ ide o mená, ktoré sú zvnútra prokuratúry, som presvedčená o tom, že prokuratúra má schopných prokurátorov. Schopných nielen odborne, ale aj osobnostne,“ povedala Čaputová na adresu Lipšica.

Ten v minulosti spôsobil smrteľnú dopravnú nehodu, za ktorú si odpykáva podmienečný trest. Ak by so koalícia dohodla na jeho mene, musela by následne meniť zákon. „Pokiaľ ide u úvahu o zmene zákona v súvislosti s jedným z konkrétnych mien, najskôr by som sa o tejto téme porozprávala s pánom premiérom,“ vysvetlila.

