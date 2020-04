30. apríl 2020 Eliška Šándorová Správy Zo Slovenska Fico: Matovič je premiér Cigánov, blázon a psychopat. Nik sa z neho nepokaká

Predseda Smeru Robert Fico chce zo strany naďalej budovať razantnú opozičnú stranu. A rovnako razantne adresoval slová Igorovi Matovičovi, ktorého označil za "premiéra Cigánov".

Zdroj: TASR

Vláda Igora Matoviča posledný aprílový deň získala dôveru parlamentu. Jej programové vyhlásenie podporilo 93 poslancov, 48 bolo proti, nikto sa nezdržal.

Lapsusom bolo, že ZA programové vyhlásenie a dôveru vláde hlasoval aj jeden opozičný poslanec: Vladimír Faič zo Smeru. Po rokovaní zvolala tlačovku aj strana Smer-SD na čele s Robertom Ficom, ktorý hneď v úvode ozrejmil „zle stlačený gombík.“

Podľa Fica sa Faič iba ľudsky pomýlil. „Je posledný, u ktorého by si niekto myslel, že urobil niečo úmyselne. Je to ľudský omyl, ktoré sa v takýchto situáciách stávajú.“

Začal sa rozkol?

Na tlačovke pred parlamentom chýbal nielen expremiér a podpredseda strany Peter Pellegrini, ale aj viacerí poslanci, ktorí patria do takzvaného jeho krídla. Denisa Saková, Richard Raši, Peter Žiga, Ján Ferenčák, Peter Kmec či Jozef Šutaj Eštók.

Na otázku, či neúčasť bývalého premiéra a možného kandidáta na predsedu strany Smer-SD Petra Pellegriniho treba chápať ako „obavu, že odíde zo strany“, Fico považuje za mediálne špekulácie.

Predseda Smeru chce venovať energiu tomu, aby budoval stranu ako razantne a tvrdo ľavicovú. „Veľmi jasne hovorím, že budem odmietať akékoľvek prejavy slniečkarstva,“ povedal k opätovnej otázke novinárov na pôsobenie Petra Pellegriniho v strane, ktorý ohlásil, že bude stáť proti Ficovi v boji o post predsedu Smeru.

Nepovedal, či sa bojí, že by podpredseda strany Peter Pellegrini zo Smeru-SD odišiel. Zdôraznil, že chce do vedenia Smeru-SD dať všetky skúsenosti, ktoré za posledné roky nabral. Podľa vlastných slov má ambíciu urobiť všetko pre to, aby Smer-SD „opäť zaujal svoje miesto, ktoré mu patrí, aby opäť vyhral nasledujúce parlamentné voľby“.

Nepokakáme sa z neho

Robert Fico označil Programové vyhlásenie vlády (PVV) za „science fiction, v ktorom je 200 opatrení bez akéhokoľvek finančného krytia“ a strana Smer sa mu bude venovať na mesačnej a polročnej báze. „My bláznov počúvať nebudeme,“ uviedol Fico na margo neúčasti Smerákov pri vystúpení Matoviča v parlamente a kritizoval, že im nedal možnosť k faktickým poznámkam k PVV.

Fico opakovane zaútočil na premiéra Matoviča, ktorého označil za blázna a psychopata. „Ak si myslíte, že sa niekto z neho pokaká, tak je na veľkom omyle, pretože takýchto polobláznov sme tu už mali všelijakých a dopadne podobne, ako dopadli poloblázni v minulosti,“ uviedol Fico na adresu súčasného premiéra.

Vláda podľa Fica nemá jasný plán, prípadný 9% prepad ekonomiky či vyššia nezamestnanosť „sú na triku Igora Matoviča“. Fico znovu vytiahol protirómsku rétoriku.

„Je to premiér Rómov, premiér Cigánov, o nikoho iného sa nestará. Prišiel by k nim aj s poľnou kuchyňou a robil im aj raňajky,“ dodal s tým, že „Rómovia tvoria veľkú časť voličov OĽaNO“.

Divadlo okolo Pőtheovej

Fico sa obul aj do včerajšieho odvolania Sone Pőtheovej vo funkcii predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR stredajším hlasovaním.

Vláda sa podľa materiálu domnievala, že predsedníčka úradu nepostupovala nezávisle a podliehala vonkajším vplyvom, pretože postup úradu voči novinárom mohol byť v prospech Mariana Kočnera, ktorý je obžalovaný v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a pre ktorého Pőtheová v minulosti pracovala.

„Bolo absolútne bezdôvodné. To chrapúnstvo spočíva v tom, že mandát predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý si poctivo a dobre vykonávala svoju prácu, končil o štrnásť dní. Na čo to divadlo? To ani nehovorím o tom, že včera mala narodeniny,“ povedal Fico o Kočnerovej známej.

Zdroj: Dnes24.sk