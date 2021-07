Zdroj: Tesco Lokálne projekty aj u vás! Rozhodnite, akú získajú podporu Už 25 rokov sa Tesco na Slovensku neprestajne stará o všetky komunity, v ktorých pôsobí. Aktuálne podporí reťazec po 9-ty krát lokálne projekty sumou takmer 170-tisíc eur. 1. júl 2021 Tlačové správy

1. júl 2021 Tlačové správy Lokálne projekty aj u vás! Rozhodnite, akú získajú podporu Už 25 rokov sa Tesco na Slovensku neprestajne stará o všetky komunity, v ktorých pôsobí. Aktuálne podporí reťazec po 9-ty krát lokálne projekty sumou takmer 170-tisíc eur.

Zdroj: Tesco

Až do 11. júla 2021 prebieha zákaznícke hlasovanie v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame vo všetkých 154 predajniach Tesca. Zákazníci tak môžu opäť po ročnej prestávke rozhodnúť o výške odmeny pre vybrané komunitné projekty v ich lokalite. Na Slovensku tak pribudnú nové ihriská, včelíny, knižnice, opravené pamiatky aj športové akcie. V priebehu doterajších ôsmich edícií programu zákazníci podporili 1 400 projektov spolu vyše 25 miliónmi hlasov a Tesco rozdalo víťazným projektom celkovú sumu viac ako 1 milión eur.

„Tesco je už 25 rokov hrdou súčasťou komunít naprieč Slovenskom. Počas tohto obdobia intenzívne podporujeme komunity a iniciatívy, ktoré skrášľujú okolie a zlepšujú život vo všetkých regiónoch, kde pôsobíme. Za štvrťstoročie sme v spolupráci s našimi lokálnymi partnermi zrealizovali množstvo užitočných projektov, od pomoci ľuďom v núdzi cez podporu vzdelávacích, športových či kultúrnych podujatí až po výstavbu parkov či revitalizáciu zelene. Neustále, a zvlášť počas uplynulého neľahkého roka, sme potvrdzovali, že zákazníci, kolegovia a ich komunity sa na nás môžu spoľahnúť za každých okolností. Teší nás, že opäť po roku môžeme spustiť dôležitú a obľúbenú časť programu Vy rozhodujete, my pomáhame, a to hlasovanie zákazníkov v predajniach. V predchádzajúcich edíciách sme podporili 1 400 verejno­prospešných projektov celkovou sumou vyše 1 milión eur,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

O výške podpory vybraných komunitných projektov rozhodnú zákazníci hlasovaním až do 11. júla 2021. Za nákup v Tescu získajú hlasovací žetón, ktorý môžu priradiť jednému z troch vybraných projektov vo svojom regióne. Projekt s najväčším počtom žetónom na 1. mieste získa odmenu 1 300 eur, projekt na druhom mieste 600 eur a na treťom mieste 300 eur.

„Z vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame je fantastickou príležitosťou pre budovanie užitočného projektu vo vlastnej komunite. Podpora získaná v rámci grantového programu nám veľmi pomohla, a to konkrétne pri zlepšení biodiverzity flóry, zabezpečení potrebnej starostlivosti o včely, propagácii včelárstva v okolí a najmä budovania si vzťahu ľudí s prírodou. Som presvedčený, že i súčasné obdobie koronakrízy nám ukázalo, aké dôležité je podporovať užitočné komunitné projekty. Na Slovensku dokážeme byť silní v rozličných lokálnych iniciatívach v stovkách miest a obcí naprieč krajinou. Keď spojíme sily, môžeme ich skvelým spôsobom ešte viac rozvíjať v prospech nás všetkých. Veľmi pekne ďakujeme Tescu za doterajšiu skvelú spoluprácu a podporu" dodáva Július Cíba, predseda OZ Naše včely. Za projekty neziskových organizácií, škôl, samospráv aj miestnych organizácií môžu zákazníci v Tescu hlasovať do 11. júla 2021. Z rekordného počtu prihlásených 477 nápadov a ideí vybrala odborná komisia 231 finalistov. Príležitosť dostali i návrhy projektov, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy či podporiť zdravie a imunitu.

Prostredníctvom programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa Tescu doposiaľ podarilo podporiť vyše miliónom eur realizáciu 1 400 užitočných a zaujímavých komunitných projektov. Zrealizované projekty pomohli skrášliť komunity, zlepšiť životy ľudí i zvierat, či podporiť deti a mládež vo voľnočasových aktivitách naprieč Slovenskom.

Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa zrealizovalo v regiónoch napríklad:

92 kultúrnych podujatí

45 ihrísk

154 vzdelávacích aktivít

111 úprav verejných záhrad a parkov

11 detských táborov

16 pomocí pre útulky pre zvieratá

7 aktivít na ochranu včiel

Pravidlá programu a informácie o všetkých edíciách sú na https://tesco.sk/pomahame/.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Tesco