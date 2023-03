1 Galéria Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Ľudia neverili, čo vidia: Rozdával si to párik na východe pod mostom za bieleho dňa?! FOTO Vo Vranove nad Topľou sa mala odohrať nezvyčajná udalosť. Zdá sa, že ľudia mohli byť svedkami sexuálnych radovánok pod holým nebom. Ľubomír Hudačko

Ľubomír Hudačko Ľudia neverili, čo vidia: Rozdával si to párik na východe pod mostom za bieleho dňa?! FOTO Vo Vranove nad Topľou sa mala odohrať nezvyčajná udalosť. Zdá sa, že ľudia mohli byť svedkami sexuálnych radovánok pod holým nebom.

Pod mostom za bieleho dňa si to podľa skupiny na sociálnej sieti rozdával párik jedna radosť. Informuje o tom Only in Vranov.

Pravosť fotografie sa nám nepodarilo overiť, podľa všetkého však ide o reálne sexuálne radovánky a dokonca pred očami zvedavcov.

Názory sú rôzne

„Dobre že nerobia niekde na ulici mohli aj doma nikto nie je na to zvedavý,“ znie jeden z komentárov pod fotografiou v skupine na sociálnej sieti.

Minimálne dopustenie sa hrubej neslušnosti môže okoloidúcich vyvolať pohoršenie, iní sa však na tom aj vedia pobaviť. „Tak to je sila, pod holým nebom. Čo Boh stvorili, to človek nerozdelí,“ píše ďalšia z diskutujúcich.

Predmetný záber nájdete v priloženej fotogalérii.

Hl. foto: ilustračné

1 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk