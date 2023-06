Zdroj: unsplash.com Ľudia sa musia mať na POZORE: Medvede sa pohybujú v blízkosti domov, VARUJE primátor Vedenie mesta je v kontakte s obyvateľmi zasiahnutými stretmi s medveďom a takmer každý večer trávi v teréne spolu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého JUH. 9. jún 2023 Jakub Forgács Správy Regióny

9. jún 2023 Jakub Forgács Správy Regióny Ľudia sa musia mať na POZORE: Medvede sa pohybujú v blízkosti domov, VARUJE primátor Vedenie mesta je v kontakte s obyvateľmi zasiahnutými stretmi s medveďom a takmer každý večer trávi v teréne spolu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého JUH.

Branislav Baran, primátor Mesta Detva, upozornil na webovej stránke mesta na zvýšený výskyt medveďa hnedého v meste a v miestnych častiach. „Medvede sa pohybovali v lokalitách: cintorín, amfiteáter, Nová Ves, Kamenná, Melišíkovci, Vilhanovci, Podkladie, Kostolná, Stavanisko a Skliarovo,“ vymenoval.

„Pri pohybe a pobyte na týchto miestach vás preto žiadame o maximálnu ostražitosť a opatrnosť. Mesto Detva aktívne spolupracuje so zásahovým tímom na vyriešení situácie s medveďmi,“ pokračoval Baran so slovami, že vedenie mesta je v kontakte s obyvateľmi zasiahnutými stretmi s medveďom a takmer každý večer trávi v teréne spolu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého JUH.

Pri spozorovaní medveďa hnedého majú obyvatelia kontaktovať:

Zásahový tím pre medveďa hnedého JUH: 0903 201 879

Mestská polícia Detva: 0905 933 868

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk