21. júl 2024 Rôzne Lyžiarka Martina Dubovská prežíva ďalšiu osobnú tragédiu: Prišla o svojho milovaného otca Pred necelými tromi rokmi jej zomrela mama, aktuálne prežíva slovenská lyžiarka reprezentujúca Českú republiku, Martina Dubovská, ďalší obrovský smútok.

Nedeľný príspevok lyžiarky Martiny Dubovskej na sociálnej sieti s fotografiami s jej otcom a popisom #daddysgirlal­waysandforever hovorí za všetko.

Úspešná lyžiarka oplakáva stratu rodiča len necelé tri roky po tom, čo prišla o milovanú mamu. Ešte v uplynulých dňoch sa pred televíznymi kamerami na jeho adresu dojímavo vyjadrila s tým, že šlo o jej prvého trénera.

Vyznanie otcovi

„Vlastne so mnou strávil celý život. Sestra to vzdala v nejakých šiestich rokoch, dala sa na modernú gymnastiku. U mňa bolo od začiatku jasné, že to lyžovanie budeme robiť. Som strašne vďačná za to, čo pre mňa otec spravil a že môžem žiť tento lyžiarsky život,“ prezradila podľa serveru sportweb.prav­da.sk.

Dnes sa s ním lúči a úprimnú sústrasť jej v komentároch či emotikonmi vyjadrujú aj Petra Vlhová či Klaudia Medlová.

Zdroj: Dnes24.sk