Milovníci sitkomov smútia: Zomrel obľúbený herec! Hviezdil aj v Teórii veľkého tresku

Vo veku 94 rokov zomrel vo štvrtok americký komik a herec Bob Newhart, ktorý sa stal jednou z najväčších televíznych hviezd svojej éry. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP a stanice BBC News.

Newhart bol známy svojím suchým humorom. Začínal ako stand-up komik, neskôr prešiel na hereckú dráhu v televízii a filme.

Získal množstvo ocenení vrátane troch cien Grammy, ceny Emmy, Zlatého glóbusu a Ceny Marka Twaina za americký humor.

Newhart sa narodil 5. septembra 1929 na predmestí Chicaga v štáte Illinois. Študoval obchodný manažment, potom ho povolali do armády a slúžil v kórejskej vojne.

Nakoniec podpísal zmluvu so spoločnosťou Warner Bros Records a jeho album The Button-Down Mind of Bob Newhart (1960) sa stal prvým komediálnym albumom v hudobnom priemysle, ktorý sa dostal na vrchol rebríčka predajnosti.

V 70. a 80. rokoch hral v dvoch sitkomoch, a až do vysokého veku hosťoval v rozličných programoch. V niekoľkých častiach neskorších populárnych sitkomov Teória veľkého tresku a Mladý Sheldon stvárnil postavu profesora Protóna.

Počas kariéry účinkoval v približne 20 filmoch vrátane Hlava-22 (1970), Svadba naruby (1997) či Vianočný škriatok (2003), pričom išlo zväčša o komediálne úlohy.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

I simply *loved* Bob Newhart as Professor Proton in The Big Bang Theory. Nobody could have played that part better. #RIPBobNewhart #ProfessorProton #BigBangTheory pic.twitter.com/pjJgqnGGPC

Bob Newhart gave us two amazing shows for the 70s and 80s. You should skip watching anything tonight except episode of The Bob Newhart Show and Newhart. You might want to watch Bob - his other series. Maybe his Big Bang Theory episodes. pic.twitter.com/DwOICCvDYG