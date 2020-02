17. február 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Má čuch na góly: Boženik sa blysol v novom drese a tešil sa malý chlapec!

Hneď sa trafil. Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženik sa po prestupe zo Žiliny do holandského Feyenoordu Rotterdam uviedol gólom.

Dvadsaťročný útočník sa dostal na ihrisko nového zamestnávateľa až v druhom polčase. Talentovaný rodák z Terchovej tak ukázal, že je správnou posilou.

Prvý a víťazný

Róbert sa v upršanom počasí súboja proti Zwolle presadil delovkou do horného rohu bránky spoza šestnástky. „Bol to veľmi emotívny moment. Strelil som svoj prvý gól v Eredivisie a som veľmi šťastný. Je to skvelý pocit,“ vyjadril sa Boženík pre holandské médiá.

Videl aj žltú kartu

Mladík v drese Feyenoordu hral za nový mančaft po druhý raz. V premiére však prišiel na ihrisko až v 82. minúte a gólovo vyšiel naprázdno. Teraz si svoj prvý presný zásah aj patrične užil. Nechal sa uniesť a vyzliekol si dres, za čo videl od rozhodcu žltú kartu. „Bolo to prvý a poslednýkrát, pretože by už by som mal problém. Prežíval som veľké emócie,“ povedal kanonier.

