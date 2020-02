17. február 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Obrovský úspech piatich kamarátov: V Kanade sa stali vicemajstrami sveta! FOTO

Ako cez kopirák! Rovnako ako vlani, aj teraz sa slovenský tím Frosty Shots Bratislava prebojoval do finále na Majstrovstvách sveta v rybníkovom hokeji v Kanade.

Zdroj: instagram

Pred týždňom sa pätica hráčov (Miroslav Merschitz, Ján Mucha, Lukáš Mucha, Dávid Diškanec, Martin Jurkovič) vydala z hlavného mesta cez viedenské letisko do Bostonu, kde ich čakala „medzizastávka“. Noc v americkom meste využili na relax, keď navštívili duel hokejovej NHL Boston Bruins – Montreal Canadiens.

Stretli sa s Jarom

V priamej akcii tak videli troch Slovákov. V drese Bostonu Zdena Cháru s Jaroslavom Halákom a v tom montrealskom Tomáša Tatara. Po stretnutí sa s nimi aj stretli. „Vďaka nášmu dlhoročnému kamarátovi a slovenskej brankárskej ikone Jarovi Halákovi sme si zápas vychutnali z lóže pre rodinných príslušníkov a po zápase sme mali možnosť v jeho spoločnosti navštíviť šatňu Bruins, viedieť kde sa tvorí hokej najvyššej úrovne a stretnúť hráčov ako Chára, Bergeron či Marchand. Bol to unikátny zážitok a Jarovi za neho veľmi ďakujeme a sme radi za príjemný čas strávený s ním,“ prezradil pre dnes24.sk jeden z hráčov Frosty Shots Miroslav Merschitz.

Obhajovali striebro

Po zápase už nabrali hráči smer kanadské mesto Plaster Rock v štáte New Brunswick, v ktorom minulý rok mali na MS v rybníkovom hokeji premiéru. Dotiahli to až do finále, v ktorom prehrali s českým mužstvom Náměste nad Oslavou (7:12). Tento rok sa Slováci takisto predrali náročnými zápasmi a dostali sa až do finále.

Prehra prišla na záver

Chalani z Bratislavy mali v semifinále namále. „Po polčase sme prehrávali 3:12, ale napokon sme s vypätím všetkých síl vyhrali 15:14. Na hlavnom ihrisku sme vo finále nastúpili proti miestnemu výberu z New Brunswick s tromi bývalými hráčmi z NHL. Tento súboj už bol nad naše sily a po roku sme opäť obsadili konečné druhé miesto. V konkurencii 96 tímov z celého sveta skončiť strieborný je niečo výnimočné, a sme radi, že sme skončili ako najlepší československý tím,“ podotkol Miro Merschitz.

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk