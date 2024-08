19. august 2024 ELA Kultúra MADUAR oslavuje 30 rokov, pripravuje veľkolepý koncert: Bude rozlúčkou s Barbarou Haščákovou Skupina MADUAR v rámci osláv 30. výročia na českej a slovenskej hudobnej scéne pripravuje veľkolepú česko - slovenskú rozlúčku s nedávno zosnulou Barbarou Haščákovou, ktorá pred 30 rokmi začínala práve v tejto legendárnej kapele.

Zdroj: MADUAR

Všetkých fanúšikov Barbary, ako aj Maduaru, pozýva skupina 20. septembra 2024 do bratislavskej Peugeot Arény, aby sa s ňou prišli rozlúčiť a naposledy si s ňou zaspievať hity z prvého albumu – I Feel Good, Do It a Anjel.

„Vďaka technológiám sme dokázali spojiť živú produkciu na pódiu s dianím na veľkoplošných LED stenách, takže návštevníci koncertu si môžu nielen pripomenúť Barbaru tak, ako si ju pamätáme my, ale si aj vypočuť jej pôvodný hlas, ktorý bol tak jedinečný. Jej spev v kombinácii s našimi exkluzívnymi archívnymi videozáznamami, prináša našim aj jej fanúšikom doslova zimomriavky. Hlavne na záver v Anjelovi sú mnohí z nich tak rozcítení, že si aj poplačú. Máme za sebou už viacero koncertov v rôznych mestách a môžeme povedať, že je to veľmi silný moment, hlavne, keď ľudia na svojich mobiloch rozsvietia symbolické sviečky na jej pamiatku. Stačí si pozrieť video z Rimavskej Soboty a budete mať predstavu o čom hovorím. Zakaždým sme z toho dojatí a zároveň vďační, že tak, ako sme našim českým a slovenským fanúšikom Barbaru pred 30. rokmi priniesli, tak sa s ňou počas týchto koncertov môžeme spoločne s našimi fanúšikmi aj dôstojne rozlúčiť,“ uviedol Ladislav Matyinko, zakladajúci člen Maduaru.

„Keď vidíme, koľko to pre ľudí znamená, tak je veľmi smutné, že sa doteraz nikto v Čechách a na Slovensku nepodujal na to, aby pre Barbaru pripravil poctu, akú by si podľa nás zaslúžila. Ani jej rodina, ktorá práve naopak zablokovala našu plánovanú koncertnú rozlúčku v jej rodných Košiciach spojenú s podporou mladých speváckych talentov a umiestnením pamätnej tabule na jej počesť, ktorú sme chceli zaplatiť z našich zdrojov a ani z hudobnej brandže vrátane jej najbližšieho spolupracovníka. Je to skutočne hanba. Aj preto by sme všetkých, ktorí mali Barbaru radi, či už ako súčasť Maduaru alebo aj samostatne, chceli veľmi pekne poprosiť, aby si našli čas a prišli na náš megakoncert v Bratislave. Tú sme si vybrali práve preto, že do nej majú rovnako blízko fanúšikovia z Čiech aj zo Slovenska. Bude to neopakovateľný zážitok pre všetkých a zrejme aj jediná možnosť sa s Barbarou naposledy rozlúčiť,“ pokračoval jeho brat Juraj Matyinko.

Všetky informácie o mega koncerte v bratislavskej Peugeot Aréne nájdu fanúšikovia na oficiálnej webstránke skupiny.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk