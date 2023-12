4 Galéria Zdroj: TASR/Zuzana Čižmáriková , Pexels.com Chcela ešte spievať pre fanúšikov: Mohol to byť Barbarin svetový COMEBACK, prezradili umelci Hoci Barbara Haščáková (†43) žila za veľkou mlákou už dlhé roky, mala ešte viaceré hudobné plány. 5. december 2023 ELA Magazín

5. december 2023 ELA Magazín Chcela ešte spievať pre fanúšikov: Mohol to byť Barbarin svetový COMEBACK, prezradili umelci Hoci Barbara Haščáková (†43) žila za veľkou mlákou už dlhé roky, mala ešte viaceré hudobné plány.

Krátko pred smrťou vraj Barbara plánovala návrat k hudbe a mali ju vidieť aj slovenskí fanúšikovia. Po rokoch to mal byť doslova jej veľkolepý comeback, prezradil spevák David Key, ktorý s ňou bol prostredníctvom svojho manažéra v kontakte.

Mala prísť na Slovensko

„Nechcem sa nejak rozpisovať, teraz si zaslúži pokoj, ale jediné, čo môžem povedať, že mala prísť na Slovensko, kde sme spoločne mali hosťovať na koncerte Lunetic. Všetko bolo vybavené, ale pamätám si, že bol aj problém s coronou, neskôr sme to chceli obnoviť, avšak nepodarilo sa,“ prezradil pre Topky.sk spevák.

„Netuším, čím všetkým si v Amerike prešla, ale je mi ľúto, že sa nám to nepodarilo, nakoľko jej comeback mohol byť svetový a viem si predstaviť, že keby sa vrátila ku koncertovaniu, by bola šťastná, aj jej fanúšikovia. Je mi to ľúto,“ povedal o Barbariných plánoch Key.

Na koncertoch s Maduarom

David nie je jediný umelec, s ktorým speváčka plánovala návrat na hudobnú scénu. Pracovné plány s ňou mali aj chlapci a jej bývalí spolupracovníci zo skupiny Maduar. Práve Maduar odštartoval jej kariéru.

Skupina čoskoro oslávi 40 rokov na scéne a pri tej príležitosti chystajú veľkú šou s názvom How Mad You Are, ktorá bude mapovať roky ich kariéry. A keďže Barbara Haščáková bola v 90. rokoch ich neoddeliteľnou súčasťou, preberali s ňou možnosť, že by na koncerte vystúpila.

„Boli sme v komunikácii ohľadom tohto koncertu, s tým, že to už sme vedeli, že nemôžeme rátať s jej osobnou účasťou, ale vymysleli sme formu, volá sa to odborne laterna magica, ako ju tým fanúšikom priniesť na tie obrazovky a ako si zaspievať spoločne na jednom pódiu, čo sa nám už teraz, bohužiaľ, nepodarí,“ prezradil pre médiá Juraj Matyinko. Barbara Haščáková zomrela 22. novembra a osudným sa jej stala náhla cievna mozgová príhoda.

Zdroj: Dnes24.sk