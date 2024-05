14. máj 2024 Rastislav Búgel Krimi Majitelia po NIČIVOM požiari Pink Whale prehovorili: Aké ŠKODY spôsobil oheň? FOTO Známy bratislavský podnik na Dunaji zachvátili plamene. Majitelia prezradili, aké škody prerobené plavidlo utrpelo.

V pondelok ráno sa rozhorel požiar na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave. Horelo plavidlo prerobené na podnik Pink Whale.

Príčinu vyšetruje polícia

„Bratislavskí hasiči požiar v krátkom čase lokalizovali a začali s rozoberaním konštrukcie lodného kontajnera. Hasiči zároveň skontrolovali celé podpalubie. Pri udalosti zasahovalo 17 príslušníkov Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy s 5 kusmi hasičskej techniky,“ informovali hasiči.

Našťastie, oheň nikoho nezranil. „Presnými príčinami a okolnosťami vzniku požiaru sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I,“ uviedla polícia.

Aké sú škody?

Majitelia podniku sa krátko po požiari vyjadrili. „Dobrá správa je, že všetky tri pódiá a aj technika to prežili bez ujmy. Prísne vzaté nám zhorel bar a chlaďák. Plus časť elektroinštalácie a vodovod. Je to celkom dosť peňazí, ktoré budeme musieť nájsť, ale dobré je, že škody nie sú fatálne,“ uviedli na Facebooku.

Majitelia hovoria, že síce prišli o časť priestorov, no neprišli o chuť pokračovať.

„Vaša podpora nám dáva obrovskú energiu a už teraz makáme na tom, aby sme museli zrušiť čo najmenej koncertov, ktoré máme naplánované. Level provizória sa dočasne zvýši na ešte vyššiu úroveň, ale to nám asi odpustíte. Odpoveď na niektoré otázky ešte nemáme, ale zatiaľ to vyzerá, že nám chladničku neskratovalo,“ píše podnik, ktorý sa rovno poďakoval aj hasičom a polícii. Ich vďaka smerovala aj istému Romanovi, ktorý išiel v čase požiaru okolo a zalarmoval hasičov: „Oheň sa nestihol dostať dole do podpalubia a konštrukcia lode vlastne neprišla do styku s ohňom.“

Veria, že to nebol prejav nenávisti

Majitelia hovoria o škodách za viac ako 50-tisíc eur. „Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že požiar nebola naša chyba. Na jednej strane je to dobrá správa, lebo to vylučuje, že sme úplní diletanti. Na druhej strane to je na figu, lebo nám tento prípad pravdepodobne nekryje poistka,“ píše Pink Whale a dodáva: „Chceme veriť, že požiar nie je prejavom nenávisti spojený s predchádzajúcim strhávaním dúhovej vlajky, okrikovaním, či hádzaním kameňov na loď.“

