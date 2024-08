31. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Majitelia psov, POZOR! V TÝCHTO častiach Slovenska vášmu miláčikovi hrozí VÁŽNE ochorenie Psov na Slovensku ohrozuje ochorenie, ktoré môže mať smrteľné následky. Toto sú príznaky.

Majitelia psov by si mali dať veľký pozor. Ako informuje server spravy.rtvs.sk, veterinárne kliniky evidujú prvé prípady takzvanej babeziózy.

Pre vysvetlenie, ide o ochodenie, ktoré prenáša kliešť pijak lužný. Keďže je tento druh citlivý na teplo, prebúdza sa práve koncom leta.

Kde je situácia najhoršia?

Úplne prvý prípad babeziózy zaevidovali na Slovensku pred vyše 20 rokmi. Nepríjemnou správou je, že od toho momentu sa výskyt infikovaných kliešťov rozšíril na celé územie Slovenska.

Hoci nakaziť človeka nemôže, ochorenie je nebezpečné hlavne pre psy.

“Kým na východnom Slovensku je infikovanosť týchto kliešťov pijakov okolo 15 percent, na južnom Slovensku je to okolo dvoch-troch percent a na západnom Slovensku je to takmer nulové,” vraví parazitológ Branislav Peťko. Majitelia psov by sa mali mať na pozore. "Keď je dobrá sezóna, tak za ten mesiac to vie byť kľudne aj 20–30 psíkov,” uviedla klinická lekárka UVLF Košice Simona Grelová.

Aké sú príznaky?

Babeziózu spôsobujú parazity a ide o krvné ochorenie psov. Parazity sa dostanú do krvi a tam postupne rozkladajú červené krvinky.

“Najšpecifickejšie pre tú babéziu je tmavý moč. Ale ešte predtým, než k tomu vôbec dôjde, tak zvýšená teplota. To znamená, že ten psík je apatický, nechce sa mu chodiť, väčšinou potom nechcú ani papať, nechcú ani piť,” vysvetlila pre spravy.rtvs.sk Grelová.

Môže dôjsť k najhoršiemu

Nakazený pes najprv začne trpieť anémiou. Po nej prichádza na scénu žltačka a ak sa pes nezačne liečiť, podľa parazitológa pes následne uhynie.

Ak chcete mať istotu, že liečba zaberie, musíte so psíkom čo najskôr vyhľadať veterinára. “Ak už hovoríme o tých štádiách, kedy to zvieratko nie je na tom klinicky až tak veľmi dobre, tak samozrejme tam už potom prichádza na rad aj taká stabilizačná symptomatická terapia, plus potom tá špecifická terapia na babeziózu,” uzavrela Grelová.

Vhodnou prevenciou môžu byť rôzne tabletky, spreje alebo obojky proti parazitom.

