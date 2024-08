23. august 2024 Tlačové správy Malý Filipko má vzácnu chorobu, bojovať s ňou chce cvičením Je to malé dieťa, no u lekárov a v nemocniciach prežilo toho viac než väčšina dospelých. Filipko sa narodil Wieacker-Wolff syndrómom. Ide o raritné ochorenie, ktoré malému bojovníkovi diagnostikovali dva mesiace po narodení.

Zdroj: ĽudiaĽuďom.sk

Rodina sa nevzdáva, chce svojmu synovi pomôcť, uľahčiť mu jeho život s touto vzácnou chorobou. Pre zápasenie s ňou a jej následkami však potrebuje Filipko rehabilitačné pobyty, ktoré sú finančne veľmi náročné. Rodina preto vytvorila výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk.

Narodil sa len o dva týždne skôr, ako bolo plánované a jeho rodičia vtedy netušili nič o vzácnom Wieacker-Wolff syndróme. Genetickej chorobe, ktoré postihuje najmä pohybový aparát.

Lekári ju malému Filipkovi diagnostikovali, keď mal asi dva mesiace. Odvtedy sa začalo spoznávanie choroby a najmä boj s jej prejavmi. Pomocou pri nej je v prvom rade rehabilitácia.

Kŕmenie sondou

Prvé mesiace svojho života prežil Filipko v nemocnici, po narodení mal totiž problém s dýchaním a papaním.

„Potreboval prístroje, ktoré mu pomáhali dýchať a nasogastrickú sondu, ktorou mu pomaličky napĺňali bruško, aby som rástol a priberal,“ opisuje synov štart do života mama Michaela. „Začali mu v nemocnici sadrovať nožičky od bedra až po pršteky s cieľom, že to pomôže, no bolo to zbytočné. Lekári povedali, že tu pomôžu len operácie.“

Po prepustení z nemocnice však malý Filipko bojoval so zápalom obličiek, covidom a aj zápalom pľúc, ktorý ho vrátil opäť do nemocnie a aj ku kŕmeniu sondou. S jedením zápasí malý Filip dodnes. Potrebuje opäť dvíhať hlavu, čo už pred covidom vedel, zosilnieť, naučiť sa sedieť a neskôr chodiť.

Zdroj: ĽudiaĽuďom.sk

Cestou je cvičenie

Wieackerov syndróm sa prejavuje deformáciou kĺbov na nohách, atrofiou svalov, rúk, úbytkom svalovej hmoty, poruchami svalov tvare, poklesom viečok, problémom s očami, nízkou postavou či zakrivenou chrbticou.

Filipko preto pre boj s tou chorobou potrebuje v prvom rade zosilnieť.

„Potreboval by veľa cvičiť, viac ako len raz za týždeň, a určite by mu pomohli aj rehabilitačné pobyty, ktoré sú finančne veľmi náročné,“ dodáva mama Michaela a vysvetľuje, prečo založili výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk.

Za každú podporu ďakuje.

Wieacker-Wolff syndróm

Veľmi vzácna pomaly sa rozvíjajúca genetická choroba, ktorá zasahuje pohybový aparát. Trpia ňou najmä muži, ženy chorobu prenášajú.

Prejavy a príznaky: deformácia kĺbov nôh, atrofia svalov nôh a rúk, úbytok svalovej hmoty, porucha svalov tváre, jazyka a centra rečí, očí, pokles viečok, škúlenie, mierna mentálna retardácia, zakrivenie chrbtice, nízky vzrast

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: ĽudiaĽuďom.sk