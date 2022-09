12 Galéria Zdroj: Facebook.com/ZAX Slovakia Máme NAJLEPŠIU pralinku na svete! Majsterka čokolády Zuzana ohúrila MARAKUJOVOU plnkou Funguje len tri roky, no komárňanská remeselná čokoládová dielňa zbiera jedno ocenenie za druhým. Majsterka čokolády Zuzana Varga vyrobila pod svojou značkou pralinku s takou plnkou, že ohúrila aj náročnú medzinárodnú porotu. 17. september 2022 ELA Magazín

17. september 2022 ELA Magazín Máme NAJLEPŠIU pralinku na svete! Majsterka čokolády Zuzana ohúrila MARAKUJOVOU plnkou Funguje len tri roky, no komárňanská remeselná čokoládová dielňa zbiera jedno ocenenie za druhým. Majsterka čokolády Zuzana Varga vyrobila pod svojou značkou pralinku s takou plnkou, že ohúrila aj náročnú medzinárodnú porotu.

Z Podunajského Komárna až na londýnsky gastro Olymp! Majsterka čokolády Zuzana Varga pralinkou získala tri hviezdičky na London Great Taste Awards 2022, považovanej za Oscarov v gastronómii, čím sa oficiálne stala svetovým lídrom v kategórii plnených čokolád.

Funguje len tri roky, no komárňanská remeselná čokoládová dielňa zbiera jedno ocenenie za druhým. Tento rok nominovala do najprestížnejšej svetovej súťaže Great Taste Awards štyri výrobky, ktoré získali uznanie vo všetkých relevantných kategóriách.

Tisíce vzoriek

Marakujová (Passion Fruit) pralinka si ako jediná z Európskej únie vyslúžila tri hviezdičky a má byť na čo pyšná. „Krásna čokoláda, ktorej lesklé mramorovanie je jednoducho úžasné. Milovali sme sviežu chuť marakuje, čokoládové základy sa perfektne hodili k ovocnému karamelu. Perfektné párovanie!," – uviedla porota vo svojom hodnotení.

Súťažiaci z množstva krajín tento rok do súťaže prihlásili spolu 14 200 vzoriek. Hodnotili ich desiatky nezávislých gastronómov, ktorí testujú dobroty vo viacerých kolách.

Čerešňovo-čokoládové ganache bonbóniky a nugátové čokoládové tyčinky od ZAX mali tiež obrovský úspech, získali po dve hviezdičky a ich pomaly už legendárny čokoládový krém s názvom Zsutella jednu hviezdičku.

Remeselná čokoláda z rúk Zuzany Varga je vyrobená z ingrediencií, ktoré používajú aj michelinské reštaurácie, zahalená do tenučkej chrumkavej ručne maľovanej škrupiny, s dokonale vyváženou chuťou.

Z účtovníčky majsterka čokolády

Manželia Zsuzsa a Ferenc Vargoví si otvorili v Komárne remeselnú čokoládovú dielňu pred pár rokmi. Zákazníkov oslovili luxusným dizajnom a nevídanou chuťou svojich praliniek. Zuzka Vargová vyštudovala ekonómiu a celý život robila účtovníčku. V rozhovore pre Forbes.sk spomína na čokoládové začiatky.

„Podnikali sme 30 rokov v oblasti stavebníctva a interiérového dizajnu. Pred dvomi rokmi sme sa rozhodli pre úplnú zmenu, začali sme vyrábať vlastné prémiové produkty… Vďaka skúsenostiam v podnikaní sme vedeli, do čoho ideme, výzvou bola najmä výroba, pretože sme chceli vytvárať originálne výrobky. Navyše, začínali sme rozbiehať čokoládovňu vo veku, kedy majitelia zvyčajne odovzdávajú firmy ďalšej generácii. My to máme inak, deti zatiaľ s nami nepracujú, iba nám pomáhajú s marketingom a skúsenosti získavajú v iných, zahraničných firmách,“ spomína Zuzana.

Ako dodala, rozhodli pre odvážnu stratégiu. Už po štyroch mesiacoch fungovania sa prihlásili do medzinárodných súťaží, kam sa výrobcovia usilujú dostať až po rokoch zbierania skúseností. A zbierali jednu cenu za druhou!

Z obľúbenej hobby sa stala práca, počet hodín strávených školením a kurzami sa medziročne zvyšoval, a tak sa vďaka vytrvalosti a šikovnosti zrodil Zuzanin pralinkový svet.

A akú nezvyčajnú pralinku vyrobili? „Tešia nás aj nezvyčajné požiadavky, napríklad teraz budeme pre firmu, ktorá pestuje čierny cesnak, vyrábať pralinky s týmto cesnakom. Na zákazku sme vyrábali aj bonbóny so šampanským,“ uviedla vlani Zuzana v rozhovore pre Forbes.sk.

