12. február 2020 Katarína Winklerová Zo Slovenska Mamičky s deťmi na pohotovosti čakajú hodiny, často aj na zemi. Lekárka vraví, že si za to môžu samy

Situácia na detskej pohotovosti na Kramároch nie je ružová. Dlhému čakaniu v čakárni sa však dá vyhnúť.

5 Galéria

Na pohotovosti na Kramároch to neraz vyzerá dramaticky. Choré deti sa zhromažďujú na chodbe, mamičky si nemajú kam sadnúť. „Detská pohotovosť Bratislava – Kramáre. Malé deti, dokonca i bábätká čakajú na vyšetrenie v horúčkach päť hodín. Jedna lekárka a v čakárni už 26 malých pacientov. Ďalšia mamička si už s malým musela sadnúť na zem. Iná s bábätkom tiež na zemi. Celé zlé….“

Stačil takýto status na sociálnej sieti, aby sa na slovenské zdravotníctvo vyliala vlna kritiky.

Nespokojní rodičia

„Hlavne, že média riešia nejakú rigoróznu prácu kapitána a nie skutočné starosti ľudí,“ pokračovala autorka príspevku na facebooku. Ľudia sa potom pod fotografiami rozčuľovali a zavaľovali lekárov ostrou kritikou.

Nepáčilo sa im, že rodičia so svojimi ratolesťami čakajú niekoľko hodín na vyšetrenie. Pravdou je, že situácia nie je ružová, rodičia si však za dlhé čakanie môžu neraz sami.

Reakcia lekárov na kritiku nenechala na seba dlho čakať. Facebooková skupina Denník záchranára zverejnila ako reakciu na status na sociálnej sieti pohľad lekárky z pohotovosti na Kramároch.

Pohotovosť neraz supluje pediatra

Lekárka vo svojom vyjadrení spomína, že pohotovosť neraz supluje detského lekára prvého kontaktu a to, čo rodičia riešia na pohotovosti, by pokojne počkalo aj do ďalšieho dňa.

„Vo vačšine prípadov ide o stavy, ktoré by vedel a stihol vyšetriť obvodný pediater nasledujúce ráno. Myslím si, že nemusíte chodiť na centrálny príjem o jednej ráno, keď 5-ročné dieťa od desiatej večera asi tak dva alebo aj trikát zvracalo a malo zvýšenú teplotu, či keď po príchode zo škôlky začalo akosi pokašliavať…,“ píše lekárka.

Rodičia neraz deťom nedajú ani bežný liek na zníženie teploty. „Je až poľutovaniahodné, keď o tretej ráno suplujem prácu pediatra a učím rodičov, ako správne zrážať teplotu, že netreba sa riadiť tým, čo je napísané na obale od Nurofenu a že existuje fyzikálne chladenie – tzv. zábaly, ktoré nezaúčinkujú, keď ich dáte len na čelo,“ objasňuje lekárka z pohotovosti.

„No a k rodičom, ktorý prídu na Centrálny príjem mysliac si, že ich dieťatu v službe urobíme niečo ako STK autu sa nateraz vyjadrovať rozhodne nebudem,“ uvádza lekárka.

Rodičia by sa mali zamyslieť nad tým, či dieťa budú zbytočne „hnať“ v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách na pohotovosť. „Často drobci potrebujú iba známych 5T (ticho, teplo, tekutiny, tíšenie bolesti a transport – no nie na CP, ale do postele),“ píše na záver lekárka. A zároveň odporúča rodičom používať obyčajný, zdravý, sedliacky rozum.

5 Galéria

Zdroj: bratislava.dnes24.sk