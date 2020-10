17. október 2020 Správy Zo Slovenska Marian Kotleba je v karanténe: Jeho advokát mal pozitívny test na koronavírus

Pozitívny test mal Kotlebov právnik. Politik tvrdí, že ak bude pozitívny aj on, do karantény by mal ísť celý parlament.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Poslanec Národnej rady SR Marian Kotleba (ĽSNS) je v karanténe. Dôvodom je, že jeho advokát Tomáš Rosina mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Kotlebu čaká test na nový koronavírus. „Ak totiž vyjde pozitívny test aj mne, tak podľa súčasných opatrení by do karantény a následne na test mal ísť úplne celý parlament,“ podotkol poslanec. Dodal, že v karanténe by tak mal byť celý Špecializovaný trestný súd a médiá, ktoré sa zúčastnili súdneho pojednávania s ním tento týždeň.

Kotleba tiež vyjadril podporu protestujúcim, ktorí sa vydali na demonštráciu pred úrad vlády. Na miesto sa údajne chystal aj on sám. „Bola to pre mňa velmi smutná správa, pretože to znamenalo, že na protest ísť nemôžem, a dokonca sa musím sam na test prihlásiť,“ napísal.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk