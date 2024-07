29. júl 2024 Technológie Máte elektrokolobežku? POZOR! Od augusta musia mať niektoré z nich PZP PZP pre elektrokolobežky sa už o niekoľko dní stane realitou! Sledujte, či sa to týka aj vás.

Ak vlastníte výkonnejšiu elektrokolobežku, poponáhľajte sa. Do konca júla si musíte uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP).

Pribúdajú nehody

Keďže podobných kolobežiek stále pribúda, množia sa aj rôzne nehody. Len pred niekoľkými dňami napríklad bratislavská polícia upozornila na prípad, kedy muž na elektrickej kolobežke narazil do zaparkovaného auta a z miesta nehody odišiel.

„Ak spôsobíte nehodu, zastavte kolobežku, zostaňte na mieste, ak je to potrebné privolajte záchranné zložky a spolupracujte s druhým účastníkom pri vypĺňaní potrebných tlačív,“ povedal pre spravy.rtvs.sk policajný hovorca Roman Hájek.

Povinné poistenie

Už vlani Európsky parlament prijal nariadenie týkajúce sa výkonnejších kolobežiek. Tie musia mať po novom povinné zmluvné poistenie. Ide o modely s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou prekračujúcou 25 km/h alebo kolobežky, ktorých váha je viac ako 25 kilogramov a zároveň majú najvyššiu rýchlosť prekračujúcu 14 km/h.

Majitelia takýchto kolobežiek si musia pripraviť približne 30 eur na PZP. „Vzhľadom na to, že nové druhy vozidiel na Slovensku nemajú povinnosť registrácie, budú poisťovne k uzavretiu poistenia potrebovať určité údaje o vozidle, ako sú napríklad model, rok výroby alebo výrobca a taktiež údaje o samotnom majiteľovi vozidla,“ uviedla špecialistka komunikácie Slovenskej asociácie poisťovní Anna Benčová.

A čo zdieľané kolobežky?

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení, ktorá začne platiť od 1. augusta, však neplatí pre zdieľané kolobežky. Dopravný analytik Jozef Drahovský ich aj napriek tomu považuje za bezpečné.

„Prevádzkovateľ určuje pomocou GPS a mapy, akú môžu mať maximálnu rýchlosť, na ktorých miestach. Pokiaľ táto kolobežka ide po ceste, maximálna povolená rýchlosť je aj fyzická 25 km/h. Ak GPS zistí, že sa nachádza na pešej zóne, tak maximálnu rýchlosť zníži na päť km/h,“ povedal pre spravy.rtvs.sk.

A čo ak nebudete mať uzatvorené PZP? Podľa serveru peniaze.sk novela myslí aj na toto. Kým doteraz na neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia vodičom hrozili pokuty od 16,60 eur do 3 319,40 eur, po novom to bude od 50 do 5-tisíc eur.

