22. apríl 2024 ELA Správy Rôzne Máte TIETO pneumatiky? Pozor, čoskoro budú NELEGÁLNE a hrozia pokuty Ak máte auto, skontrolujte si kolesá. Môže sa stať, že čoskoro budú v rozpore so zákonom. Týka sa to najmä tých zimných a celoročných, pri ktorých vstúpi do platnosti nová povinnosť.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Aktuálne nariadenie, ktorým sa označujú zimné alebo celoročné pneumatiky, sa bude o pár mesiacov meniť. Upozornil na to portál Autoviny.sk.

Ide o kombináciu znakov „M+S“ jasne odkazujúcu na charakter gumy. Tieto dve písmenká popisujú anglické slová „Mud+Snow“, čo v preklade znamená blato + sneh.

Takto označované pneumatiky sa smú používať v zime vo viacerých štátoch a nehrozí vám za ne žiadna pokuta. To sa však s príchodom októbra 2024 mení, upozorňuje špecializovaný portál.

Zmena symbolu

Na jeseň v prvý októbrový deň vstupuje do platnosti uznesenie prijaté na európskej úrovni, ktoré umožňuje využívať len také pneumatiky, ktoré majú symbol s označením „3PMSF“.

„Ide o ikonu trojvŕšia so snehovou vločkou. Jej presný názov je Three Peak Mountain Snow Flake a jasne odkazuje na to, že daná pneumatika prešla certifikáciou na to, aby bola považovaná za vhodnú na použitie v zime,“ vysvetľuje portál.

Zavedenie nového označovania pneumatík pritom prišlo ako odpoveď na konanie niektorých výrobcov, ktorí symbolmi „M+S“ začali označovať aj také pneumatiky, ktoré neboli ideálne na jazdu na snehu, prípadne boli nebezpečné.

Máte staršie pneumatiky?

Samotný symbol je súčasťou všetkých zimných a celoročných pneumatík už od 1. januára 2018. Pneumatiky vyrobené po tomto dátume teda spĺňajú podmienky na to, aby mohli byť homologizované pre použitie na snehu.

Ak teda jazdíte na starších pneumatikách ako šesť rokov, nemali by ste sa o porušenie nariadenia obávať.

Problém môže nastať najmä vtedy, ak máte na aute staré zimné alebo celoročné gumy. „Nielenže tak riskujete, že daná guma už nemá mať vlastnosti ako nová, ale taktiež sa môžete dostať do sporu s európskou legislatívou,“ dodáva portál.

Navyše vám polícia môže uložiť pokutu. Tá je totiž podľa aktuálne platného sadzobníka pokút od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 40 eur.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk