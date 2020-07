Dnes o 19:40 Správy Matovič: Ak začneme strácať pôdu pod nohami, sprísnime opatrenia

Slovensko nemusí nateraz pristupovať k celoplošným opatreniam pre zamedzenie šíreniu nového koronavírusu.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Po pondelkovom zasadnutí konzília odborníkov na Úrade vlády SR to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Viac ako polovica nových prípadov od začiatku júna do začiatku júla bola podľa predsedu vlády dovezená do SR zo zahraničia.

Z toho najviac pozitívne testovaných prišlo z Česka, Ukrajiny, Veľkej Británie či Srbska. Ak by Slovensko „strácalo pôdu pod nohami“ pristúpi sa podľa Matoviča k sprísneniu opatrení.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) doplnil, že majú snahu ochrániť najzraniteľnejších, najmä obyvateľov zariadení sociálnych služieb.

Podľa jeho slov sa do takýchto zariadení najčastejšie nový koronavírus dostane cez zamestnancov, ktorí boli v zahraničí. Takýmto osobám sa preto umožní dať sa testovať, test na prítomnosť nového koronavírusu bude hradený z verejného zdravotného poistenia.

Priamo v nemocniciach sa budú môcť testovať aj zamestnanci, aj pacienti pred operáciou, testy by sa im mali preplácať z eurofondov.

Kontroly na hraniciach

Matovič komentoval aj to, že počas dvoch dní kontrolovali na hraniciach približný počet ľudí, ktorí cez ne prechádzajú. Doplnil, že počas dvoch dní evidovali približne 72.000 áut.

Počet ľudí, ktorí prešli hranicu, je približne 170.000. Podľa premiéra je „hlúposť testovať všetkých týchto ľudí“. Práve preto sa rozhodli nasadiť inteligentné opatrenie, teda informačné SMS správy.

Nová legislatívna úprava by mala umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej „červenej krajiny“.

Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.

Zdroj: TASR