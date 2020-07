21. júl 2020 Zo Slovenska Matovič bude čeliť odvolávaniu. Podľa opozičných je nekompetentný a bez sebareflexie

Kauza plagiátorstva nie je jediný dôvod na odvolávanie premiéra, opoziční poslanci ich vidia viacero.

Zdroj: TASR/AP

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) bude v Národnej rade (NR) SR čeliť odvolávaniu z funkcie. Dôvodom sú podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci, ako aj neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov.

Nekompetentný

Návrh na odvolanie podali v utorok poslanci Smeru-SD a nezaradení. Oznámil to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár a nezaradený poslanec NR SR Richard Raši. Predseda parlamentu má zvolať schôdzu k odvolávaniu do siedmich dní.

Blanár priblížil, že kauza plagiátorstva nie je jediný dôvod na odvolávanie premiéra, vidí ich viacero a uviedli ich aj v predkladanom návrhu. Okrem nej a neplnenia sľubu premiéra ako dôvod uvádza aj odchyľovanie sa od programového vyhlásenia vlády, na základe ktorého vláda získala dôveru.

Ako ďalší dôvod uviedol nepripravenosť na plnenie ústavných povinností, namieta predovšetkým neschopnosť nastaviť hospodársky a všestranný rozvoj krajiny. Za dôvod považuje aj nedostatočné zvládnutie dôsledkov krízy a absenciu komplexného plánu na transformáciu Slovenska po pandémii.

Dodal, že dôvody by sa dali doplniť aj o aktuálne výsledky samitu v Bruseli, kde Matovič ukázal nekompetentnosť, nepripravenosť a neaktívnosť, pre čo Slovensko príde o stámilióny eur.

Bez sebareflexie

Raši to vidí podobne. Pripomenul, že už minulý týždeň vyzvali Matoviča na odchod z funkcie, pretože pre kauzu svojej diplomovej práce sám seba označil za zlodeja. Podotkol, že tiež porušil všetky predvolebné sľuby ľuďom, ako aj sľuby o transparentných výberoch na rôzne funkcie. Zdôraznil, že ak nebude odvolaný alebo neodstúpi, Slovensko bude jedinou krajinou, ktorá má vo vedení človeka bez sebareflexie.

Podľa medializovaných informácií má byť diplomová práca premiéra Matoviča o daňovom systéme plagiátom. Odpísať v nej mal dve knihy od trojice slovenských ekonómov. Premiér sa na sociálnej sieti ospravedlnil všetkým poctivým študentom. Priznal, že počas štúdia odpisoval a že by zrejme mal prísť o titul. Z pozície premiéra odstúpi vtedy, keď splní všetko, čo ľuďom pred voľbami sľúbil.

Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.

Zdroj: TASR