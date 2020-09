16. september 2020 Politika Matovič je premiér či administrátor sociálnych sietí? Len robí chaos v štáte, tvrdí Pellegrini

Expremiér Peter Pellegrini (nezaradený) upozorňuje na chaos, ktorý do riadenia štátu podľa neho vnáša predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).

Prijaté protiepidemio­logické opatrenia podľa bývalého premiéra Pellegriniho majú byť jasné a zrozumiteľné. Zdôraznil, že druhá vlna pandémie si žiada, aby štát riadil líder, a nie administrátor sociálnych sietí.

Ak premiér nezvláda dôstojne riadiť štát, mal by podľa neho odovzdať funkciu niekomu, kto bude schopný vyviesť Slovensko z nastupujúcej krí­zy.

Len chaos a zmätok

„Predseda vlády do riadenia štátu opakovane a neustále vnáša chaos. Čo platilo včera, dnes už neplatí a nikto ani netuší, s čím príde poobede a čo bude platiť od budúceho rána,“ uviedol Pellegrini.

Medzi občanmi podľa neho vzrastá nedôvera v opatrenia štátu a jeho autoritu.

Označil to za nebezpečné. Poukázal na prieskum, ako ľudia vnímajú potrebu nosenia rúšok. Pýta sa, ako majú uveriť potrebe ich nosenia na svadbách či pohreboch, keď vidia premiérove fotky zo svadby bez rúšok.

Dodal, že ak premiér nezvláda dôstojne riadiť Slovensko, mal by sa poďakovať občanom za dôveru. „Nech odovzdá tento kľúčový post v štáte niekomu, kto bude opäť v ľuďoch vzbudzovať dôveru a bude schopný prijímať jasné zrozumiteľné opatrenia na vyvedenie Slovenska z nastupujúcej krízy,“ povedal.

Matovič je admin?

Uviedol tiež, že pred niekoľkými mesiacmi sa Matovič zbavil zodpovednosti za boj s koronakrízou a všetko „hodil“ na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).

Podotkol, že premiér na začiatku pandémie hovoril o potrebe striktného dodržiavania rozhodnutí odborníkov, epidemiológov a infektológov, nikto ich nemohol spochybniť a v súčasnosti sám premiér pod tlakom verejnosti mení rozhodnutia ministra zdravotníctva a pandemickej komisie. Pýta sa, ktorý postoj premiéra platí.

Poukázal tiež na Matovičove statusy na sociálnej sieti. „Ak sme naozaj na pokraji alebo už v druhej vlne pandémie, tak si to opäť vyžaduje, aby Slovensko riadil líder, a nie administrátor sociálnych sietí,“ povedal.

Matovič podľa neho nie je reálny premiér a viac sa venuje sociálnej sieti, odpovediam, reakciám či anketám ako tomu, aby prijímal rozumné rozhodnutia a aby ho rešpektovali aj občania.

Aktualizované 15:55 Na slová svojho predchodcu reagoval premiér Matovič novinárom na tlačovke po zasadnutí vlády: „To je ten pán, ktorý nám odovzdal Slovensko s tretím najhorším prepadom hospodárstva z Európskej únie? Keď je to on, tak pozdravujte…Keď som sem pred polrokom prišiel tak som tu bol ako Alenka v ríši divov…, ale dnes, chcel by som si užiť tú pohodu, čo tu mal Pellegrini. Nemali čo robiť, nemali do čoho zabrdnúť. Tí si užívali veget,“ odkázal predchodcovi premiér.

