Slováci zúria: To nikto nevie, ako to o pár hodín bude vyzerať na hraniciach s Českom?!

Nové nariadenia vstúpia do platnosti o necelých 48 hodín a ani sám minister vnútra nevie, ako to bude vyzerať na hraniciach a na čo sa od piatku majú ľudia pripraviť.

Naši českí susedia budú pre nás už o necelé dva dni tzv. červenou krajinou, čiže rizikovou. Toto rozhodnutie potvrdil premiér Igor Matovič (OĽANO) na brífingu počas rokovania ústredného krízového štábu ešte v pondelok 14. septembra.

Dôvodom je veľký denný nárast nakazených na ochorenie COVID-19. V Českej republike pribudlo v utorok 1677 infikovaných novým typom koronavírusu, čo je ďalší denný rekord.

Už o pár hodín

Po novom, kto sa vráti z územia Česka, s výnimkou pendlerov do 30 kilometrov od najbližšieho hraničného priechodu, študentov, pedagógov, výskumníkov, zdravotníkov, poľnohospodárov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov v kritickej infraštruktúre, niektorých športovcov a umelcov, musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, alebo prostredníctvom formulára e-hranica nastúpiť do päťdňovej domácej karantény a následne byť testovaný.

Opatrenie sa bude kontrolovať prostredníctvom náhodných kontrol aj takzvaného „trackovania“ mobilných telefónov.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) predpokladá, že kontroly na hranici s Českou republikou, ktorá od piatka 18. septembra pribudne na zoznam rizikových krajín, sa budú konať náhodne. O ich konkrétnom fungovaní sa však stále diskutuje, informoval o tom v stredu pred rokovaním vlády.

„Ešte sa uskutočňuje tá diskusia, ako to budeme riešiť technicky,“ povedal minister. Poznamenal, že kontroly neznamenajú uzavretie hraníc.

K prípadnej potrebe potvrdení od zamestnávateľa pre pendlerov sa nevedel vyjadriť. Poukázal na to, že príslušné nariadenie musí vydať hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ako to ale bude vyzerať naozaj v praxi a čo majú vlastne očakávať tzv. pendleri, ani pár hodín predtým nikto nevie. Ako potvrdil Úrad verejného zdravotníctva SR na sociálnej sieti, na opatrení k režimu na hraniciach sa v súčasnosti pracuje. „Verejnosť oboznámime s jeho presným znením vo štvrtok (17. 9.),“ avizovali hygienici.

Naštvaní ľudia

To ale vyvolalo pod príspevkom obrovskú kritiku verejnosti:

Prepáčte, ale toto je naozaj nekorektné. Verejnosť má právo oboznámiť sa a pripraviť na nový právny stav s dostatočným časovým predstihom.

V piatok pred týždňom poviete, že v pondelok rozhodnete, kam zaradíte v ČR, v pondelok poviete, že tak teda od piatku to bude platiť a v stredu oznámite, že podmienky budú známe vo štvrtok? Ale hlavne, že to zvládate.

Nehanbite sa prijímať opatrenia zásadne ovplyvňujúce životy tisícov ľudí stále zo dňa na deň? Bez zverejnenia predbežného návrhu a teda bez možnosti diskusie? Čo ste robili celé leto???

Prosím??? Vo štvrtok a ma to platiť od piatku? Od piatku odkedy? To je dôležité! Veď potrebujeme sa nejako zariadiť kedy mame prísť na Slovensko, nie ze sa to dozvieme za päť 12…

Trochu chaosu?

Minister odpovedal aj na otázku, či nespôsobuje činnosť pandemickej komisie chaos, napríklad vzhľadom na situáciu posledných dní, keď premiér zrušil jej rozhodnutia.

„Nemyslím si, že vzniká chaos, pandemická komisia je poradným orgánom, myslím si, že odvádza veľmi dobrú prácu,“ reagoval. Odborníkom podľa neho patrí úcta za hodiny, ktoré na komisii sedia a snažia sa zvážiť všetky okolnosti ovplyvňujúce prijatie návrhov opatrení. „Poradný orgán je na to, aby poradil, a potom sú zase ďalšie orgány na to, aby rozhodli,“ uzavrel.

Faux pas Klusa

Zaradenie Česka na zoznam rizikových krajín vyvolala búrlivé reakcie. Informácia, ktorú ako prvý zverejnil ešte počas zasadnutia štábu štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS), vyvolala nevôľu a aj kritiku u našich susedov.

„Martin Klus neodolal pokušeniu Facebooku priamo na ústrednom krízovom štábe a toto veľmi dôležité rozhodnutie voči Českej republike medializoval podľa mňa nezodpovedným spôsobom… Je z toho problém, samozrejme, správna vec bola, aby som najprv toto opatrenie, závažné voči ČR, najprv osobne oznámil českému premiérovi. Keď som sa pozrel do mobilu, zistil som, že Martin Klus už to oznámil verejnosti,“ povedal Matovič.

Český premiér Andrej Babiš ešte pred zaradením Česka do slovenského zoznamu rizikových krajín povedal, že tento krok nepomôže ekonomickým vzťahom oboch štátov. Babiš dodal, že ak Slovensko toto opatrenie urobí, bude to škoda.

Nech viac testujú

Premiér Igor Matovič (OĽANO) si myslí, že susedné Česko by malo zvýšiť počty testovaných na ochorenie COVID-19. Povedal to v utorok po slávnostnej omši v bazilike v Šaštíne-Strážach. Zároveň uviedol, že si s českým premiérom Andrejom Babišom vysvetlili to, že Slovensko zaradí Česko na zoznam červených krajín.

„Vyjasnili sme si to. Pán Babiš je nad vecou,“ reagoval premiér na otázku, či si s českým kolegom telefonovali. Matovič chcel informáciu o zaradení Česka medzi rizikové krajiny oznámiť najprv Babišovi. Doplnil, že si s Babišom veľmi úprimne vymenili na Klusa názor.

Predseda vlády tiež uviedol, že v prípade Česka je nebezpečné najmä to, koľko testov denne robia. Približne každý šiesty testovaný bol pozitívny, čo je podľa Matoviča aj z pohľadu Svetovej zdravotníckej organizácie veľmi vysoké číslo. Slovensko má podľa jeho slov tri až štyri percentá z testovaných pozitívne na ochorenie COVID-19.

„To svedčí aj o tom, že množstvo testov na Slovensku robíme dostatočné a Česi by práveže mali výrazne pridať, aby znížili percento pozitívnych z celej skupiny testovaných,“ povedal premiér.

