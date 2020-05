25. máj 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Matovič na Facebooku zosmiešnil hlavného hygienika! Politológ v šoku, PREHNAL to premiér?

Premiér Igor Matovič obľubuje sociálne siete a okrem pridávania statusov sa zapája aj do diskusií. V jednej z nich sa vyjadril na adresu Jána Mikasa.

Premiér pomerne pravidelne prispieva na Facebook, kde má svoje konto. Aj napriek vyťaženosti si nájde čas, aby sa mu venoval a dokonca osobne reagoval na niektoré komentáre.

Aktivita na sociálnych sieťach

Jeho príspevky, statusy a fotky sa za posledné týždne stali témou viacerých diskusií. Mnohí mu vyčítajú, že sa ako predseda vlády Slovenskej republiky nemá zameriavať na takúto činnosť.

Dôvodom je obsah niektorých príspevkov, či reakcií, ktoré sa vraj nestotožňujú s jeho funkciou. Lenže, nájdu sa aj takí, ktorí práve takýto druh komunikácie považujú za bližší k bežnému občanovi.

Píše si, s kým chce

Matovič sa tak môže dostať do diskusie s hocikým, kto zareaguje na jeho profile. Občas z toho vznikne úsmevná situácia a výsledkom je napríklad zverejnenie na satirickej stránke zomri.sk.

To, že odpíše hocikomu, je v poriadku. Kontroverzné je však to, keď sa jeho slová niekoho dotknú, či urazia.

Nadváha a obezita sú, samozrejme, najmä estetický problém, ale môže byť za nimi vážne zdravotné ochorenie alebo dedičná choroba. V každom prípade, upozorňovanie na ne vedia človeku ublížiť a sú nevhodné.

Dovolil si už veľa?

V nedeľu (24. mája) reagoval na komentár pod svojím príspevkom o blokácii diaľnice majiteľmi fitnescentier. Jedna z komentujúcich tam napísala toto: „Nechodím do fitka kvôli svalom, ale že je to prospešné pre moje zdravie a pán hlavný hygienik by mal začať tiež.“ S veľkou pravdepodobnosťou narážala na výzor a nadváhu pána Jána Mikasa. Zdá sa, že v rovnakom štýle sa dočkala reakcie od Igora Matoviča.

„Dáme mu voľnú vstupku, v jeho prípade radšej dve,“ napísal premiér SR.

Viacerí politológovia nad premiérovou komunikáciou krútia hlavou. „Igor Matovič sa dnes v rámci riešenia problému s fitnescentrami dokázal vysmievať viacerým ľuďom, nielen pánovi Mikasovi. Na tlačovej besede urazil majiteľov fitnescentier tým, že je prekvapený, ako ľudia, ktorí trpia svalmi, trpia aj rozumom, a urazil vlastne aj ženy, ak tvrdil, že do fitnescentier chodia len nadupaní chlapi,“ vraví politológ Jozef Lenč.

Dodal, že to nie je nová situácia, pretože premiér sa takto vyjadruje ku všetkým a dokonca si pritom myslí, že ich chváli. „Vo všeobecnosti je jeho komunikácia nezodpovedná z tej pozície, ktorú zastáva a zároveň sa na nej prejavuje jeho veľmi nízky emocionálny kvocient,“ dodal Jozef Lenč.

A čo si myslíte vy? Je to už „cez čiaru“ alebo nie? Vyhodnotiť si to môže každý sám.

Komentár premiéra Matoviča nájdete v galérii.

