17. august 2020 Politika Matovič prehovoril o "zlodejskej zmluve": Čo chce navrhnúť na zasadnutí vlády?

Premiér reagoval na prípad zmluvy, kde sa malo podľa jeho slov za jednu hodinu právnych služieb účtovať 582 eur.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Premiér Igor Matovič (OĽANO) navrhne na stredajšom (19. 8.) zasadnutí vládneho kabinetu uznesenie, ktorým zaviaže ministrov, aby do dvoch týždňov predložili Úradu vlády (ÚV) SR zmluvy na právne i poradenské služby. Má ísť o zmluvy za tento rok, ale aj roky 2018 a 2019. Následne má podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) urobiť audit týchto zmlúv. Matovič o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.

Hodina za takmer 600 eur!?

Premiér tak reagoval na prípad zmluvy, kde sa malo podľa jeho slov za jednu hodinu právnych služieb účtovať 582 eur. Matovič ju označil za „zlodejskú zmluvu“, ktorú mal podpísať počas vlády Petra Pellegriniho (nezaradený) Andrej Holák za firmu MH manažment. Holák podľa Matoviča naďalej pôsobí v tejto firme, a teda má dôveru ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). „Bol by som veľmi rád keby Richard Sulík urobil s týmto pánom krátky proces,“ dodal Matovič.

Premiér upozornil na viacero zmlúv s vysokými hodinovými sadzbami, ktoré podľa neho mali uzatvárať ľudia prepojení so stranou Smer-SD. Dodal tiež, že podobné zmluvy, napríklad na 300 eur za hodinu za právne zastupovanie, sa mali uzatvárať s kanceláriami, kde sú ľudia spojení s mimoparlamentným Progresívnym Slovenskom.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) pripomenul, že problémy s vysokými sumami sú v oblasti právnych a poradenských služieb, takisto v oblasti strážnych služieb a v oblasti poistenia. Ide podľa neho o tri korupčné diery, odkiaľ putujú peniaze cez ministerstvá do súkromných rúk.

Právnici pracujúci pre štát

Ambíciou je podľa premiéra i Budaja vytvoriť úrad, v ktorom by pracovali právnici priamo pre štát. Inšpiráciu chcú nájsť v Českej republike, kde už takýto úrad funguje. „Dopredu som presvedčený, že cestou bude úrad právnych služieb, kde bude priamo štát zamestnávať najlepších právnikov a advokátov, ktorí budú s čistým svedomím a za veľmi dobré peniaze, konkurenčné s trhom, zastupovať priamo štát,“ vyhlásil premiér. „Ako štát pôjdeme do vojny s nečestnými právnickými, advokátskymi kanceláriami,“ dodal s tým, že problém je nielen vo vysokých sumách za hodinu, ale aj vo vykazovaní odpracovaných hodín, čo si štát podľa neho nevie overiť.

Matovič chce zároveň na pondelkovej koaličnej rade navrhnúť, aby bolo medializované, ak sa bude vopred vedieť, že do súťaže sa chce prihlásiť človek blízky napríklad ministrovi, ktorý zmluvu uzatvára. Premiér tým chce predchádzať prípadom, akým je napríklad zmluva medzi Tiposom a firmou vlastniacou Fun rádio spojenou s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Reagoval tiež na zmluvy medzi Tiposom a advokátskou kanceláriou Michala Miškoviča, ktorý je poradcom ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). Ak bude minister vedieť, že má poradcu, ktorý sa chce zapojiť do súťaže, mal by byť podľa Matoviča povinný zvolať napríklad tlačovú konferenciu a informovať verejnosť. Považuje to za vyšší stupeň verejnej kontroly. Nemyslí si, že je správne ostrakizovať kohokoľvek za to, že má známeho vo verejnej súťaži. Prioritou by mal podľa neho byť princíp hodnoty za peniaze.

Pellegrini to vidí inak

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) hovorí podľa expremiéra Petra Pellegriniho (nezaradený) účelovo o zmluve, ktorá nespadala do kompetencie Úradu vlády (ÚV) SR a ani premiéra. Uviedla Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. Pellegrini tak reagoval na pondelkové tvrdenia Matoviča o uzatváraní zmlúv na poradenské a právne služby s vysokými hodinovými sadzbami.

„Igor Matovič svojim mediálnym vystúpením opäť potvrdil, že nie je schopný kompetentne zastávať post predsedu vlády. Účelovo hovorí o zmluve, ktorá nespadala do kompetencie Úradu vlády SR a ani premiéra, a tým sa snaží prekryť škandál spojený s dvorným advokátom Miškovičom, ktorý získaval výhodne právne zmluvy od politikov OĽANO,“ uviedla Macíková. Odkazuje tým na zmluvy o právnom poradenstve, ktoré mal podpísať poradca ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) Michal Miškovič so spoločnosťou Tipos a tiež s viacerými štátnymi inštitúciami a samosprávami.

„Je zrejmé, že lož je pracovnou metódou Igora Matoviča, ktorý hľadá nepriateľov a nevie konať pri morálnych prešľapoch jeho strany,“ doplnila.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

