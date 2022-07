Zdroj: Andrej Králik Mestu sa doposiaľ nepodarilo vyriešiť dopravu v prospech chodcov a cyklistov Príkladom nelichotivého stavu zvyšujúcej sa intenzity dopravy najmä v lokalite bratislavského Starého mesta je Miczkiewiczova ulica, ktorá by v ideálnom prípade bola súčasťou pešej a cyklistickej zóny širšieho centra Starého mesta s prirodzeným napojením na Obchodnú ulicu. 12. júl 2022 Tlačové správy

12. júl 2022 Tlačové správy Mestu sa doposiaľ nepodarilo vyriešiť dopravu v prospech chodcov a cyklistov Príkladom nelichotivého stavu zvyšujúcej sa intenzity dopravy najmä v lokalite bratislavského Starého mesta je Miczkiewiczova ulica, ktorá by v ideálnom prípade bola súčasťou pešej a cyklistickej zóny širšieho centra Starého mesta s prirodzeným napojením na Obchodnú ulicu.

Zdroj: Andrej Králik

Bratislavčania na vlastnej koži denne zažívajú dôsledky nekoncepčného plánovania dopravnej infraštruktúry, ktorá má negatívne dopady nielen na bezpečnosť chodcov či cyklistov, ale aj na zdravie obyvateľov vystavených exhalátom výfukových plynov.

„Ešte stále máme v pamäti volebné slogany, ktoré zaplavovali ulice Bratislavy pred predchádzajúci komunálnymi voľbami. Sľubovali zmenu riešenia dopravnej situácie v meste, efektívnejšiu MHD a lepšie podmienky pre chodcov. Rovnako architekti z ateliéru, ktorí sídlia na Mickiewiczovej ulici sľubovali, že prehustená doprava v Starom meste a v okolí ulice bude predmetom riešenia. Žiaľ mesto ulicu Mickiewiczova nerieši a aktivita architektov nepriniesla žiaden efekt,“ hovorí Bratislavčan Andrej Králik.

Aj preto situáciu vzali do rúk obyvatelia Starého mesta a majitelia prevádzok, ktorí súčasného primátora Matúša Valla a starostku mestskej časti Bratislava-Staré mesto Zuzanu Aufrichtovú žiadajú o riešenie tejto situácie. „Chceme, aby Bratislava bola mestom, v ktorom sa jej obyvatelia cítia na ulici bezpečne. Či už sú to chodci, alebo cyklisti, alebo tí, ktorí využívajú MHD. Chceme mesto, ktoré bude zelenšie a zdravšie a to bez jasnej koncepcie dopravy nie je možné dosiahnuť,“ vysvetľuje Králik.

Ak chceme z Bratislavy urobiť moderné a zdravšie mesto po vzore vyspelých západných, musíme zmeniť celú koncepciu dopravy v Hlavnom meste. Uprednostniť chodcov a cyklistov vybudovaním chodníkov a cyklotrás, obmedziť automobilovú tranzitnú dopravu v Starom meste, znížiť frekvenciu osobných áut v časti ulice Mickiewiczova, umožniť plynulý prejazd MHD, čo môže slúžiť ako pozitívna motivácia pre Bratislavčanov, aby presadli z áut do verejnej dopravy.

Nakoľko kompetentné úrady neprišli ani po štyroch rokoch od nástupu nového vedenia v Hlavnom meste s jasnou koncepciou dopravy v prospech obyvateľov, situáciu vzali do rúk samotní obyvatelia. Aktuálne zbierajú podpisy pod petíciu za obmedzenie tranzitnej dopravy na časti Miczkiewiczovej ulici, pod ktorú sa podpísalo takmer 2000 Bratislav­čanov. Cieľom petície je odkloniť tranzitnú dopravu z časti Miczkiewiczovej ulice a zachovať v tejto zóne len prejazd pre MHD a záchranné zložky. Táto myšlienka pomôže nielen Dopravnému podniku Bratislava, ale aj Univerzitnej nemocnice, ktorá sídli na Miczkiewiczovej. „Jednoznačne by to malo pozitívny vplyv na bezpečnosť a zdravie ľudí či už peších, cyklistov, verejnosť využívajúcu MHD či návštevníkov nemocnice,“ hovorí Králik.

Obmedzenie dopravy na Miczkiewiczovej bolo predmetom dopravnej štúdie, ktorá vyšla pozitívne v prospech takého riešenia. „Máme už aj reálnu skúsenosť z uzavretia tejto ulice v čase jej rekonštrukcie a treba povedať, že nebol problém s dopravou, práve naopak,“ dopĺňa Králik. Z takéhoto riešenia by mohli Bratislavčania jednoznačne benefitovať. A to nielen čo sa bezpečnosti dopravy týka, ale aj pozitívneho vplyvu na životné prostredie, motiváciou obyvateľov využívať MHD a skultivovať pešiu zónu s prirodzeným napojením Miczkiewiczovej na Obchodnú ulicu.

