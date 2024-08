24. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Meteorológovia nemajú dobré správy: Tohtoročná zima môže priniesť EXTRÉMNE javy! Jav La Niña by mal už byť cez zimu v plnom prúde. Toto ročné obdobie môže byť preto extrémne. Predpovede robia vrásky aj meteorológom.

Zdroj: TASR/AP

Klimatický jav La Niña pravdepodobne narobí poriadne problémy. Ako na základe správ zahraničných médií informuje server tn.cz, pôsobiť by mal už na jeseň a cez zimu bude už naplno rozbehnutý.

Priniesť tak môže poriadne extrémy.

Americkí klimatológovia z Climate Prediction Center odhadujú, že je 66-percentná šanca, že La Niña začne medzi septembrom a novembrom. Až na 74 % je pravdepodobné, že na severnej pologuli bude pôsobiť medzi novembrom a januárom.

Čaká nás chladnejšia zima

The Weather Outlook píše, že to bude znamenať chladnejšiu zimu. „El Niño môže niekedy priniesť teplejšie zimy do Európy a Spojeného kráľovstva a La Niña obvykle prináša chladnejšie zimy, ale aby bolo jasno, oba javy môžu priniesť extrémne počasie do mnohých oblastí. Ide len o to, že ich účinky sú v závislosti od miesta obrátené,“ uvádza.

Viac snehu

Aktuálne je otázne, v ktorých častiach sveta bude tento jav pôsobiť silnejšie. Podľa portálu tn.cz totiž v Severnej Amerike bývajú takéto vplyvy jasnejšie, v Európe menej.

Klimatológovia z Univerzity v Leedse upozorňujú, že javy El Niño a La Niña ovplyvňujú rovnováhu medzi vysokým tlakom nad Azorskými ostrovmi a nízkym tlakom nad Islandom.

„To ovplyvňuje, ako to bude v Európe s prehánkami a kam zamieria. Obvykle La Niña, ktorá má teraz začať pôsobiť, spôsobuje väčšiu vlhkosť, tým pádom v zime aj viac snehu,“ dodáva český server.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné