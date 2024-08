22. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia ŠIALENÉ, čo sa dialo v lietadle: Totálny HOROR a zranené letušky! Návrat z dovolenky sa zmenil na zlý sen. Dvaja ľudia dokonca skončili v nemocnici.

Let z Korfu do Londýna sa zmenil na horor. Ako informuje Daily Mail, najmenej dvaja ľudia utrpeli zranenia, keď let spoločnosti easyJet zasiahli extrémne turbulencie.

Lietadlo plné pasažierov

Airbus A320 štartoval z Korfu v pondelok krátko popoludní. Na palube bolo v tom čase 181 pasažierov.

Dvadsať minút po štarte, vo výške 8,5 kilometra, zasiahli lietadlo turbulencie.

Skončili v nemocnici

Dvaja členovia posádky, ktorí práve cestujúcim ponúkali jedlo, boli vymrštení do steny lietadla. Pri náraze utrpeli tak vážne zranenia, že sa radšej piloti rozhodli núdzovo pristáť na rímskom letisku Fiumicino.

Hneď po pristátí bola zraneným letuškám poskytnutá lekárska pomoc a boli prevezené do nemocnice. Na mieste už bola pripravená náhradná posádka, aby mohol let pokračovať.

Talianska agentúra pre leteckú bezpečnosť potvrdila, že začala vyšetrovanie. Incident sa udial v čase, keď juh Talianska zasiahlo nepriaznivé počasie. Len niekoľko hodín pred tým sa pri Sicílii potopila luxusná jachta s 22 ľuďmi na palube.

