Meteorológovia pridali na zoznam ďalšie okresy. Pozor, hrozí VYČÍŇANIE počasia

Ide prevažne o okresy západného a severozápadného Slovenska. Na juhovýchode krajiny zas môžu teploty vzduchu atakovať v nedeľu popoludní až 33 stupňov Celzia. Meteorológovia o tom informovali na svojom webe.

Výstrahy pred búrkami by mali podľa SHMÚ začať platiť v nedeľu o 14:00 hod. Týkajú sa celého Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho kraja i väčšiny územia Žilinského kraja, s výnimkou okresov Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Turčianske Teplice. Tiež okresov Nitra, Topoľčany a Šaľa.

Búrky môžu sprevádzať krúpy, nárazový vietor do 85 kilometrov za hodinu a prudký lejak s intenzitou do 30 milimetrov v priebehu polhodiny. Predbežná platnosť výstrah je do pondelkového (8. 7.) rána.