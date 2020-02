10. február 2020 Tlačové správy Michal Sýkora: Musíme zmenšiť regionálne rozdiely

Existujúce regionálne rozdiely sú najväčším problémom väčšiny občanov Slovenska. Ich odstraňovanie alebo aspoň zmierňovanie je jednou z najdôležitejších priorít politickej strany Dobrá voľba, tvrdí Michal Sýkora, podpredseda strany.

Najdôležitejším opatrením na odstraňovanie týchto rozdielov je zmena volebného systému pre voľby do Národnej rady SR. Do parlamentu potrebujeme dostať skúsených ľudí z regiónov, ktorí poznajú ich problémy a potreby. Majú aj riešenia, ale z lokálnej či regionálnej úrovne ich nedokážu presadiť.

Ďalším opatrením, ktoré Dobrá voľba navrhuje, je integrovanie agendy regionálneho rozvoja a regionálnej politiky pod jedno ministerstvo. V súčasnosti je agenda regionálneho rozvoja na národnej úrovni rozdelená medzi viaceré ministerstvá. Cestovný ruch, mestská a bytová politika je na ministerstve dopravy a výstavby, rozvoj vidieka a cezhraničná spolupráca na ministerstve pôdohospodárstva, základná agenda regionálneho rozvoj na Úrade podpredsedu vlády a pod..

Ako potom chceme účinne znižovať regionálne rozdiely, keď túto agendu neriadi jedno ministerstvo ako je tomu napríklad v susedných Čechách či v Poľsku, kde majú ministerstvo miestneho rozvoja.

Túto agendu musíme integrovať a koordinovať pod jedným rezortom, aby sa mohla regionálna politika účinnejšie realizovať.

Dobrá voľba chce presadiť po voľbách dobudovanie chýbajúcej základnej infraštruktúry v našich regiónoch.

Je nemysliteľné, že v 21. storočí na Slovensku nemá verejný vodovod 474 obcí.

Čo viac potrebujú ľudia pre svoj život ako pitnú vodu. Verejnú kanalizáciu má vybudovanú len 1 128 obcí, čo je len 39 percent zo všetkých obcí. Podľa nás je nevyhnutné prioritne kumulovať potrebné štátne i európske financie práve do základnej infraštruktúry, ktorú budú realizovať vodárenské spoločnosti (nie malé obce, ktoré by sa len zadlžovali). Zároveň je potrebné zjednodušiť kontrolu verejného obstarávania na princípe „ jedna kontrola a dosť“ a zjednodušiť čerpanie EÚ fondov. Ak to neurobíme, uvedené regionálne rozdiely sa budú zväčšovať.

Dopravná infraštruktúra je kľúčová pre znižovanie regionálnych rozdielov, tak ako je potrebné. Bez nej nám neporastie zamestnanosť, ani cestovný ruch. Uvediem príklad z nášho podtatranského regiónu, ktorý dnes brzdí a bude ešte väčšou brzdou jeho rozvoja. Je ním chýbajúci diaľničný privádzač z Popradu smerom na Kežmarok a cez Spišskú Belú až na Starú Ľubovňu.

Minimálne súčasný dopravný úsek medzi Veľkou Lomnicou, Kežmarkom a Spišskou Belou je už dlhodobo kritický a pričom Kežmarok patrí do kategórie najmenej rozvinutých okresov. Napriek veľkej snahe samosprávy i podnikateľov z tohto regiónu, t.j. miestnych a regionálnych politikov sa na rozbehnutom projekte prestalo pracovať. Nevyriešenie tohto problému ešte viac prehĺbi regionálne rozdiely v okrese Kežmarok. Ako tomu môžeme zabrániť ?

Prvým krokom ako takéto priority regiónov presadiť, je zmena volebného systému, ktorá zabezpečí, že regióny budú mať svoje priame zastúpenie v parlamente poslancami aj z nášho regiónu, ktorí sa budú zodpovedať nielen regiónu, ale najmä jeho občanom. Dôležitým pre náš regionálny rozvoj je urýchlenie dobudovania diaľnice medzi Ružomberkom a Žilinou, ktoré spôsobuje výrazné problémy a bariéru lepšieho rozvoja.

