18. december 2019 Milan Kabina: Veľa mladých veriacich túži priniesť novú nádej pre Slovensko, ROZHOVOR

KDH má na kandidátke historicky najviac mladých kandidátov. Milan Kabina, podpredseda KDMS, približuje ich vízie i to, čo ho nakoplo vstúpiť do politiky.

Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) výrazne „omladlo“ príchodom nových a mladých ľudí. Pre nich strana na kandidátke vytvorila vlastný modul, kde na 90. až 99. miesto po prvý raz delegovala kandidátov Kresťanskodemo­kratickej mládeže Slovenska.

Ich podpredseda a zároveň člen predsedníctva Milan Kabina približuje, s akými víziami chcú mladí ľudia s princípmi kresťanstva zmeniť Slovensko. A ako ho chce zmeniť on sám.

Koľko rokov pôsobíte v politike?

Začalo sa to už pomerne dávno, nezvyknem o tom rozprávať. Keď som mal šesť rokov, tak som musel podstúpiť dve vážne operácie nôh a takmer dva roky som strávil v nemocnici. V podstate som sa učil znovu chodiť. Chcel som veľmi hrať futbal, ale to bolo absolútne vylúčené. Zatiaľ, čo sa ostatní kamaráti hrali vonku, ja som pozeral správy a touto zhodou náhod som mal pomerne slušný prehľad o veciach verejných. Často som debatoval so staršími ľuďmi o politike, a tak mi to nejak zostalo.

Neskôr som na veľtrhu vysokých škôl zistil, že politické vedy sa dajú študovať ako vedný odbor, a tak sa môj najväčší koníček stal súčasťou môjho pracovného života.

Čo bol ten zlom, kedy ste sa rozhodli vstúpiť do politiky?

Myslím, že som bol asi v treťom ročníku na vysokej škole. Štúdium ma neskutočne napĺňalo a bavilo. Cez víkend som sa tešil na prednášky. Veľmi som túžil učiť, no zároveň som v srdci cítil, že krajina ma potrebuje. Že Slovensko potrebuje mladých ľudí s čistým otvoreným srdcom, ktorí chcú cez politiku prinášať dobro do spoločnosti. S KDH som mal skúsenosť už dlhšie, a tak som sa rozhodol vstúpiť do tejto strany.

Veľmi rýchlo však nastalo precitnutie. KDH bola v tom čase strana, ktorá z môjho pohľadu reálne nedávala priestor mladým na realizáciu. Bolo to celé také strnulé.

U nás v kraji fungovali zabehnuté štruktúry, ktoré nemali chuť ani vôľu robiť politiku inak. Tak bližšie k ľuďom. Veľmi rýchlo som zistil, že situácia je vážna a takto to už dlho fungovať nebude. Rozmýšľal som, že sa vrátim naspäť k myšlienke učiť, no v KDH boli v tom čase aj ľudia, ktorí mi boli a sú obrovským ľudským vzorom. Sú nimi Peter Bobula a Janka Lauková. Nikdy som im to nepovedal, ale sú to práve oni, prečo som ostal a rozhodol sa pracovať na tom, aby to bolo inak. Dnes som už druhý rok v Predsedníctve Kresťanskodemo­kratického hnutia ako zástupca práce s mládežou.

V súčasnosti ste mestským poslancom v Banskej Štiavnici. Ak KDH prejde bránami parlamentu, budete sedieť na dvoch stoličkách?

Mestským poslancom som prvé volebné obdobie a musím priznať, že je to časovo veľmi náročné. Pôsobím v skupine v zásade mladých poslancov a k povinnostiam pristupujeme veľmi svedomito a aktívne.

Stále mi však zostáva mnoho času, ktorý aktívne už niekoľko rokov využívam pre prácu s mládežou po celom Slovensku. Pôsobenie v NR SR by bolo prirodzeným pokračovaním v tejto práci. Svoju prácu mám naozaj rád, a preto som jej ochotný s úsmevom na tvári venovať dlhé hodiny a prebdené noci.

Komunálna politika je veľmi dobrý základ pre službu na národnej úrovni. Naučíte sa vnímať, že žiadny problém občana nemožno považovať za marginálny. Naučíte sa prijať zodpovednosť, ktorú vám ľudia dali svojou dôverou. Je to taktiež skúška pokory a trpezlivosti.

Z môjho volebného obvodu majú všetci občania moje osobné telefónne číslo. Som im k dispozícii kedykoľvek, keď to potrebujú. S týmto prístupom som pripravený slúžiť aj v NR SR.

KDH má na kandidátke historicky najviac mladých kandidátov. Môžeme hovoriť o novej ére strany?

Myslím, že áno. KDH prešlo zásadnou zmenou svojho fungovania. Štruktúry omladli, procesy sa zásadne zdynamizovali. KDH ostalo verné svojim hodnotám, no potrebovali sme reštart. Atmosféra vo vnútri hnutia je dnes veľmi pozitívna a hlavne uvoľnene rodinná.

Zároveň, veľa mladých veriacich ľudí dnes cíti túžbu priniesť novú nádej pre Slovensko. Našou úlohou bolo, je a bude ukázať im, že v KDH to má zmysel. Veľmi nás táto práca baví a myslím, že to z nás cítiť, že je to úprimné.

S čím prichádzali vekovo mladí kandidáti do KDH, aké majú politické ciele?

Každý rôzne. To, čo ich spája, je otvorené srdce. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali privádzať do politiky ľudí, ktorí tam nejdú kvôli svojim ambíciám.

Témy, ktorými dnes žijú mladí ľudia, sú najmä školstvo, spravodlivosť, ekológia a inovácie v oblasti IT. Naši mladí sa ešte navyše zameriavajú taktiež na otázku podpory rodín a ochrany života.

KDMS pôsobí v rámci štruktúry samostatne?

KDMS spolu s KDH oslávia budúci rok 30 rokov svojho fungovania. Máme zastúpenie v Rade KDH, čo je dôležitý rozhodovací orgán. KDMS je občianske združenie pôsobiace blízko, ale nezávisle od KDH. Máme vlastné stanovy a najväčšiu členskú základňu spomedzi všetkých mládežníckych politických organizácií na Slovensku. Mnohí významní predstavitelia kresťanskej demokracie boli v mladosti členmi KDMS, na čo sme patrične hrdí.

Vám sa ušlo číslo 11, lámete povestnú desiatku. Z mládežníckych kandidátov je po vás až 90. Katarína Maceková. Pokiaľ sa ostatní neprekrúžkujú a KDH uspeje, možno budete z mládežníkov sám…

Mládežníckych kandidátov je spolu 11 a ja som sa, ako správne hovoríte, zároveň dostal na kandidátne číslo 11, čo je pre nás mladých historický moment. Úprimne, v “starom” KDH sa nám mohlo o takom čísle len snívať (smiech).

Viete, mladí berú politiku trošku inak. My naozaj úprimne nepozeráme na seba ako na jednotlivcov. Pracujeme ako tím. Máme svoje témy, ktoré považujeme za potrebné, aby sa v spoločnosti pohli vpred, a na tom spoločne pracujeme.

Vo voľbách sa všetko začína odznovu a máme mnoho príkladov, kedy sa do Národnej rady prekrúžkovali ľudia s vyššími číslami. Ide o to, ako vážne sa naši mladí k tejto výzve postavia. Ako ich poznám, pôjdu do toho naplno, a to je správne.

Mládežnícky modul má ešte o jednu motiváciu naviac. Štyria kandidáti, ktorí získajú najviac preferenčných hlasov, dostanú v prípade vstupu KDH do NR SR možnosť pracovať ako poslaneckí asistenti.

Vo svojom profile na sociálnej sieti sa prezentujete tým, že „mám silnú túžbu pomáhať“. V čom sa chcete vy osobne najviac realizovať?

Ako každý kandidát, tak aj ja si nesiem do politiky so sebou témy, s ktorými pracujeme niekoľko rokov a považujem ich za prioritné. Zároveň verím, že naša nová generácia prinesie do politiky viac odbornosti. Sú nimi komplexná koncepcia školstva a práce s mládežou, ochrana života od počatia a systematická rodinná politika, aktívna starostlivosť o životné prostredie.

Ako o podnikateľovi je o vás známe, že ste v Banskej Štiavnici otvorili unikátny RUINbar. (postavený v ruinách 500-ročného domu, pozn. red.) Nie je podľa vás politická scéna obdobne „zruinovaná“? Je vôbec na čom stavať smerom k dôvere voličov?

Tá pravicová určite (smiech). Našli ste naozaj peknú analógiu. Po tomto marazme, ktorý tu zažívame takmer dvanásť rokov, chceme priniesť skutočnú zmenu. Obnovenie dôvery je dôležitou súčasťou tejto zmeny. Zároveň si uvedomujem, že je to beh na dlhšie trate. Ja osobne neverím rýchlym riešeniam populizmu ani extrémizmu. Stavať môžeme na výsledkoch úspešných reforiem pravicových vlád a na kvalite kandidátov, ktorí sa uchádzajú o dôveru ľudí.

Viete, ja osobne skladám klobúk pred každým, kto sa na cestu politiky vydá s úprimnou túžbou pomôcť.

Dnes máte v súkromnom sektore oveľa väčšie možnosti sebarealizácie a popravde, aj finančné ohodnotenie je niekde inde. A to nehovorím o verejnom tlaku, ktorý je na vás automaticky vyvíjaný. Keď použijem vašu analógiu, tak verím, že keď sa nám podarilo dať opäť život 500-ročnej ruine v RUINbare, tak sa nám podarí obnoviť aj dôveru v politiku. Raz to musíme zvládnuť. Myslím, že táto generácia mladých na to má predpoklady.

Zaujalo ma, že vašou najobľúbenejšou knihou je Michal Truban – Support. Čítali ste knihu svojho konkurenta predtým, či po tom ako ohlásil vstup do politiky?

Michal má za sebou skutočne inšpiratívny podnikateľský príbeh. Keď som čítal jeho knihu Support, tak som netušil, že niekedy vstúpi do politiky. Každopádne, som rád, že v nej je. Aj keď nie sme z jedného, nazvem to hodnotového spektra, myslím, že spoločné máme to, že to myslíme s touto krajinou úprimne. A ja mu úprimne držím palce.

Napriek tomu, že veľmi rád a často čítam pomerne zložité filozofické diela i diela významných svetových autorov a autobiografické knihy v zásade neznámych, no vzácnych ľudí, Michalova kniha ma zaujala svojou úprimnosťou a jednoduchosťou.

Priženili ste sa do rodiny expolitika Ľudovíta Kaníka. Aj sa s ním radíte v otázkach politiky?

Každý chlap chce byť zadobre so svokrom, keď miluje jeho dcéru (smiech). Jasné, že sa radím, prečo by som sa nemal, je to skúsený muž, ktorý bol v politike a vie vnímať niektoré veci, ktoré ja ešte nevidím. Máme veľmi dobrý vzťah. Samozrejme, nie vo všetkom sa zhodneme, ale ja som vždy rád diskutoval so skúsenými ľuďmi. Skúste si predstaviť, že by ste mali za svokra José Mourinha. Nespýtali by ste sa ho na jeho názor, aký futbal hráte?