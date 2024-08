25. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Milovaný šport jej ZNIČIL život! Abby spadla a OCHRNULA od krku nadol! Krásna mladá žena milovala pohyb, v zlomku sekundy ostala odkázaná na pomoc druhých. Zranila sa pri športe, ktorý milovala.

32-ročná Abby Weiss z Kalifornie mala pred dvoma mesiacmi strašnú nehodu. Milovníčka akrojogy (cvičenie, ktoré spája jogu a akrobaciu) ochrnula od krku nadol pri športe, ktorý milovala.

V priebehu sekundy sa jej počas júna pri skúške nového cviku zmenil život doslova od základov. Spadla, poranila si miechu a ostala odkázaná na starostlivosť i­ných.

Milovala pohyb

Otec Abby pre WISTV prezradil, že jeho dcéra milovala pohyb, prechádzky po prírode a akrojoga jej doslova učarovala. O to je to pre ňu ťažšie.

„Včera povedala, že sa cíti ako v kazajke. Nemôže sa ani pohnúť a všetko za ňu musia robiť iní,“ dodal otec mladej ženy, ktorá sa akrojoge venovala posledné štyri roky pred nehodou. Otec dodáva, že pred osudovým momentom nevedel, čo tento šport znamená. Keby to bol tušil, povedal by jej, aby s tým prestala: „Ale nemyslím si, že by ma počúvla.“

Priatelia Abby na GoFundMe založili zbierku, vďaka ktorej chcú vyzbierať peniaze na liečbu. V čase písania tohto článku sa zapojilo 1 700 darcov, ktorí poslali 159-tisíc dolárov.

„Abby ako oddaná detská logopedička a majiteľka firmy vždy oddane slúžila svojej komunite. Jej láska k životu sa rozšírila na koníčky ako akrojóga, tanec zouk, turistika, joga, učenie sa španielčiny a cestovanie po svete. Abby sa presťahovala z Chicaga do San Diega pred 8 rokmi, aby bola bližšie k oceánu a nikdy sa nechcela vrátiť,“ píše sa v opise zbierky.

Mierne pokroky

V piatok jej priatelia informovali, že Abby chce spraviť všetko, aby sa znova začala hýbať. Podstupuje terapie a robí mierne pokroky. Najprv ani nerozprávala a dýchali za ňu iba prístroje. 27. júla organizátorka zbierky Renee Smith prezradila, že Abby pomocou špecialistu dokázala pokusne zapojiť horné dýchacie cesty, kedy vdychovala a vydychovala nosom: „Podľa jej matky Abby dýchala sama celú hodinu! Aj keď sa to môže zdať málo, je to krok vpred a musíme to osláviť.“

Nešťastná rodina dúfa, že aj napriek astronomickým nákladom sa ich dcéra postupne aspoň čiastočne začne hýbať. Lekári však krotia ich vášne. Oznámili im, že na niečo také neexistujú žiadne záruky a musia sa pripraviť na to, že Abby bude potrebovať nepretržitú starostlivosť po zvyšok svojho života.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

10 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk