24. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Nočná mora! Zo záchoda vyliezol pytón: Mužovi sa zahryzol do... AU! Tento prípad vyzerá ako vystrihnutý z béčkového hororu. Po útoku hada ostala kúpeľňa postriekaná krvou.

35-ročný Thanat z Bangkoku sa posadil na toaletu vo svojom byte. Odrazu v rozkroku pocítil neuveriteľnú bolesť.

Uhryzol ho veľký had

„Ucítil som, ako ma niečo uhryzlo do semenníkov. Bolo to veľmi bolestivé, a tak som strčil ruky do záchodu, aby som sa pozrel, čo sa deje. Bol som v šoku, keď som chytil hada,“ povedal pre Daily Mail.

Muž sa duchaprítomne rýchlo postavil a 3,5 metra dlhého hada vytiahol. "Bola to naozaj hrozná bolesť, všade bola krv. Ešte väčší šok som utrpel, keď som zistil, že je to pytón,“ prezradil.

Ubil ho kefou

Nasledoval zúfalý pokus, aby sa muž zbavil zahryznutého hada. Znie to až neuveriteľne, ale schytil WC kefu a hada umlátil na smrť.

Keď sa zbavil votrelca, bežal do nemocnice a dal si pichnúť injekciu proti tetanu. Našťastie, ďalší lekársky zákrok nebol potrebný.

„Teraz sú moje semenníky v bezpečí. Mal som šťastie, že to nebol jedovatý had. Kobra by ma zabila,“ dodal Thanat s tým, že teraz si pri použití toalety dáva obrovský pozor.

Stáva sa to častejšie

Útoky pytónov cez záchod nie sú v Thajsku ničím nezvyčajným. V roku 2016 sa podobný prípad stal v provincii Chachoengsao, kedy sa had rovnako zahryzol istému mužovi do genitálií.

O štyri roky neskôr žena v provincii Samut Prakan sedela na toalete a pytón ju uhryzol do zadku.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

WATCH: A man in Bangkok, Thailand was bitten on the testicles by a python, resulting in his bathroom being splattered in blood as he frantically beat the snake to death with a toilet brush. pic.twitter.com/XlQn8vpg6v — TODAY (@TODAYonline) August 22, 2024

In Thailand, Thanat Thangtewanon was bitten on the testicles by a 12-foot python. He described feeling intense pain as soon as he sat down and discovered the snake when he reached into the toilet.



According to the Mail Online, Thanat said: 'I felt something biting my balls. It… pic.twitter.com/T5MKkxlr47 — Morbid Knowledge (@Morbidful) August 21, 2024

Zdroj: Dnes24.sk