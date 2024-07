18. júl 2024 Rastislav Búgel Kultúra Do televízie unikli NAHÉ zábery Diany Mórovej (54): VYTOČENÁ herečka zvažuje právne kroky! Známa herečka sa vyzliekla pred kamerami donaha, no teraz poriadne zúri. Tieto zábery sa nikdy nemali dostať na verejnosť.

Slovenská herečka Diana Mórová má 54 rokov, no nemá sa za čo hanbiť. Diváci, ktorí sledovali najnovší diel českého seriálu Jedna rodina, ostali v nemom úžase. Upozornil na to portál Topky.sk.

Herečka, ktorá v seriáli stvárňuje doktorku Beátu Horváthovú, sa v jednej zo scén mihla úplne nahá!

Slovenka však z toho radosť nemá, hoci sa aj vo svojom veku má čím pochváliť. Ako sa ukázalo, tieto zábery nikdy svetlo sveta nemali uzrieť.

Bude sa súdiť?

„My sme v tom seriáli boli v saune a urobili to ako veľký prúser. Aj mi za to zaplatili, i keď veľmi málo, ale asi sa budem súdiť, lebo nesmiete dať nahé telo do denného seriálu, majú to zakázané, nahé telo nesmú použiť, a oni mi len povedali, keď som im zavolala – prepáčte, to nám ušlo. Toto mi povedali Česi. Ako vždy. Toto českej herečke neurobia, ale slovenskej… Ja som s Čechmi naozaj skončila, to je vrchol, je to normálne? Ako im to mohlo ujsť?,“ povedala Mórová pre Nový Čas.

Vraví, že to nebola náhoda

Herečka si myslí, že nešlo o náhodu: „To sú Česi, proste to je naschvál. Neverím im. Chcete im vyhovieť, povedia, že nebude nič vidieť a nakoniec to použijú.“

Vraví, že tento prípad už prekročil hrubú čiaru. Ona sama by sa už vraj v seriáli takto nevyzliekla. „Ani rameno a v Čechách už vôbec nie, lebo každá žena, každá herečka alebo modelka, keď ste v takých scénach, to tak nemôže byť takto očividné,“ dodala.

Netají sklamanie

Diana netají, že ju tento incident veľmi urazil. S touto firmou pracovala prvýkrát a dodáva, že to bolo pravdepodobne aj naposledy.

„Musím si ešte zavolať s právnikom. Nevládzem však, veľa pracujem, nemám ani takého chlapa, ktorý by sa o mňa pobil. Keď ma však nas**ú, tak ešte sa môžem do toho pustiť. Keď budem mať na to čas, tak im ešte môžem na túto nôtu zanôtiť. Takže ja sa môžem akurát tak vyjadriť, že som veľmi sklamaná, že mi urobili takýto podraz v televízii,“ uzavrela pre Nový Čas nahnevaná Mórová.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

10 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk