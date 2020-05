20. máj 2020 . TASR Správy Zo Slovenska Minister: Školy by si mali kupovať učebnice samé

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) chce, aby si školy nakupovali učebnice na základe vlastného rozhodnutia.

Rezort školstva trh s učebnicami plánuje otvoriť, vyplýva to aj z programového vyhlásenia vlády.

„Príde mi úplne nezmyselné, aby sme my tu na ministerstve školstva rozhodli, aká učebnica sa má používať napríklad v škole v Trebišove. Nech si škola v Trebišove, kde poznajú svojich žiakov, vyberie z obrovského balíka učebníc tie, ktoré chcú používať a štát ich preplatí,“ poznamenal v rozhovore minister školstva. Podotkol však, že školy by si vyberali z učebníc, ktoré schváli rezort školstva. „Ide o to, aby sa dodržiaval štátny vzdelávací program,“ uviedol Gröhling.

V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že vláda podporí otvorenie trhu s učebnicami, zabezpečí tie chýbajúce, podporí tvorbu kvalitných učebníc a učebných zdrojov, ako aj ich bezplatných elektronických verzií. Zároveň umožní využívanie digitálnych vzdelávacích systémov a materiálov v školách. Ambíciou vlády je umožniť školám nakupovať učebnice podľa vlastného výberu so zabezpečením príslušných finančných prostriedkov.

