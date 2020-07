8. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Mladý hokejista s nádorom na srdci prehovoril: Na moju rakovinu nie je liečba, FOTO

Je plný odhodlania, ale... Tak nejako sa dajú opísať slová českého hokejistu Ondřeja Buchtelu, ktorý zápasí s netradičnou formou rakoviny.

Prišlo to ako blesk z jasného neba. Na začiatku júna sa český mládežnícky reprezentant na Instagrame priznal, že má nádor na srdci. Odvtedy už ubehol mesiac a 20-ročný mladík sa vrhol do boja so zákernou chorobou.

Slová o liečbe

Šikovného obrancu, ktorý naposledy obliekal dres Benátok nad Jizerou, vyspovedal portál isport.blesk.cz. A zo slov Ondřeja naskakujú zimomriavky. „Nemám žiadnu poriadnu liečbu. Povedali mi, že je na mne, že sa môžem sám rozhodnúť, či a ako chcem pokračovať. Povedal som, že idem do ďalšieho kola chemoterapie, pretože mi zatiaľ toho príliš nezostáva. Nikto nám zatiaľ viac nepovedal a od nikoho som nepočul, aby som skúsil trebárs toto. Je to veľmi frustrujúce, pretože by som chcel bojovať, ale zatiaľ neviem ako,“ vyjadril sa Buchtela.

Aké mal príznaky?

Je až nepochopiteľné, že aktívny športovec a český juniorský reprezentant zistí, že má rakovinu. „Začalo to nenápadne, ale potom to nabralo rýchly spád. Boli sme s priateľkou doma, keď ma zrazu začalo bolieť na prsiach. Cítil som, ako sa mi hrudník zovrel. Asi tak, keby mi naň niekto položil vrece cementu. Nemohol som sa nadýchnuť, ale keďže som mal predtým zápal pľúc, myslel som si, že to má spojitosť,“ priznal Ondřej. Najhoršie chvíle prišli v nemocnici. „Po tom, čo som asi trikrát odpadol, som sa prebral v nemocnici v Prahe a medzi rebrami mal dieru, do ktorej viedla hadička. Zistili mi, že som mal v osrdcovníku veľa krvi,“ dodal.

Najhorší deň v živote

Pre Buchtelu to je tento deň. „Stalo sa to vo štvrtok, 14. mája,“ potvrdil obranca, ktorý našiel oporu v priateľke. Tá mu pomáha absolútne vo všetkom. „Môj aktuálny stav? Zlý! Je to ako na hojdačke. V posledných dňoch sa to zhoršilo. Keď som prišiel z nemocnice, mal som problém len na srdci, čiže som aspoň na záchod išiel sám. Keď sa to ale rozšírilo na pľúca, už to nezvládnem. Som stále zadýchaný a kašlem. Všetko teda za mňa robí priateľka, od jedla až po… Teda po to, aby ma odviezla na záchod. Je statočná!“ zložil jej Ondřej poklonu.

Transplantácia je nemožná

Najhoršie je, že mladíkovi vyrastá nádor priamo zo srdca, čo je o problém viac. „Transplantácia srdca tak neprichádza do úvahy. Bohužiaľ, je to druh choroby, pri ktorej nestačí niečo vyrezať, odrezať, vymeniť alebo zašiť,“ smutne poznamenal 20-ročný hokejista.

Podpora od kolegov

Viacerí českí a aj slovenskí hokejisti sa cez sociálne siete pustili do pomoci pre mladého hráča. Za štyri dni pribudlo na Buchtelovom účte viac ako milión českých korún. „Nemám slov! Veľmi ma to prekvapilo a som tým, ktorí to rozbehli, veľmi vďačný,“ teší sa Buchtela, no na záver pridal slová, z ktorých mrazí: „Keď sa objaví liečba, jasné, že všetky peniaze vrazíme do nej. Keď sa však neobjaví, tak… Rád by som si aspoň čiastočne splnil nejaké sny a zážitky, kým nebude neskoro.“

Zdroj: Dnes24.sk