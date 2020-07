8. júl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Ladislav Nagy vo filme: Myslel si, že to bude prepadák! Čo VIAC prezradil v rozhovore?

Z hokejistu herec. Bývalý slovenský reprezentant Ladislav Nagy je hrdinom filmového dokumentu Hokejový sen, kde si zahral hlavnú postavu. Čo prezradil v rozhovore?

Už zajtra (9.7., pozn. red.) sa v slovenských kinách dočkáme zaujímavého dokumentu o hokeji. V hlavnej úlohe uvidíme Ladislava Nagya, ktorý sa na minuloročnom svetovom šampionáte v Košiciach lúčil s profesionálnou kariérou. Práve Hokejový sen ukazuje nielen posledný zápas legendárneho košického útočníka, ale aj symboliku v tom, že kým on končí, nová generácia nastupuje. Práve to je hlavnou myšlienkou 80-minútového snímku.

Rozhovor s Maďarom

Zástupcovia médií mali možnosť si film pozrieť už v predstihu a takisto vyspovedať samotného Laca Nagya, ktorému v hokejovom prostredí všetci hovoria prezývkou „Maďar.“

O hlavnej postave

Išiel som do toho bez prehovárania, pretože som si nemyslel, že sa film dostane do kín. Je to česť, že sa to nakoniec podarilo a zaujalo to ľudí. Skvelá je myšlienka, že ja som skončil a prichádza nová generácia.

O filme

Som úprimný, preto poviem, že som sa obával, či z toho nebude prepadák. Nestalo sa tak a som rád, že sa dalo na to pozerať a hlavne ľudia sa o film zaujímajú. Len je škoda, že sa tam nedostalo viac materiálu, hlavne takých srandičiek. Nakoniec som bol spokojný.

O tom, byť pred kamerou

Priznám sa, že som niekedy ani nevedel, kde ma snímajú. Boli ako takí duchovia (smiech). Všade sa pohybovali a brali ma. Nečakal som, že sa to dostane do kín. Je to pocta pre mňa, že to takto skončilo.

O najsilnejšom momente z filmu

Ako som sa po zápase s Dánskom lúčil s kariérou. To ma najviac „zasiahlo“, pretože sa mi znovu oživili spomienky na celú kariéru.

O ďalšej ponuke byť hercom

To neviem povedať, či by som do niečoho podobného ešte niekedy išiel. Musel by som si to premyslieť.

O tom, aké filmy sa mu páčia

Nie som vyberavý a pozriem si všetko. Nemám ani obľúbených hercov, proste si pozriem dobrý film.

O rozlúčke v reprezentácii

Som rád, že som skončil doma v Košiciach, ešte k tomu na svetovom šampionáte. To bola skvelá bodka na záver kariéry.

O prípadnom návrate

Už nie. Konečne ma nič nebolí, je super, že už nemusím absolvovať vstávanie, trénovanie a zápasy. Užívam si rodinu a voľno.

O tom, čo robil vyše roka bez hokeja

Prvé tri mesiace som si dal voľno a dal sa zdravotne dokopy. Potom som sa venoval svojim nehnuteľnostiam, ktoré mám v Košiciach a penziónu, ktorý má však na starosti manželka.

O práci v hokeji

Neprišla žiadna ponuka z Košíc (nie ako hráč, pozn. red.), kde som chcel pomôcť, ale keď mi nevolali, tak som sa zariadil inak. Aj tak som nastavený na to, byť mimo hokeja. Priznám sa, že aj keby som teraz dostal ponuku z Košíc, len veľmi ťažko by ma presvedčila k tomu, aby som sa znovu vrátil k hokeju.

O Michalovciach

Páči sa mi ako to tam robia, že majú veľa menších sponzorov a nie jedného veľkého. Treba si vážiť každého jedného, kto dá do hokeja peniaze. Využili to, že je na trhu veľa voľných hráčov a stiahli ich. Už vlani som bol v Michalovciach na hokeji a videl som, že to robia s pokorou a všetci držia spolu. Držím im palce.

O tom, či byť trénerom

Neláka ma trénovať, nechce sa mi totiž tráviť hodiny na štadióne, hlavne v sobotu a v nedeľu. Stále by som bol mimo domu a nemal čas na iné veci. Skôr si viem predstaviť niečo pri hokeji na inej pozícii.

O tom, či ho oslovil Miroslav Šatan

Nie, a hlavne, Bratislava je ďaleko (smiech). To by som sa musel presťahovať, čo by sa mi nechcelo. Mám dosť svojich povinností, takže skôr neskôr.

O Slovane Bratislava

Keď to zoberie nový majiteľ, pôjde to asi k lepšiemu. Neviem, ako si to tam nastavia.

O novej generácii

Hlavne musia mať deti trpezlivosť a zabávajú sa hokejom. Často sa stáva, že viac ako deti chcú rodičia, ktorí na deti tlačia. Odkazujem im, nech sa ich nechajú byť v pohode. Je jedno, či ich dieťa dá gól, ale nech sa bavia. Príde mi to, že aj keď máme na Slovensku veľa talentov, oveľa viac máme rodičov, ktorí príliš chcú.

O tom, že hokej sa už na sídliskách nehrá

Je chyba, že deti nechodia von ako my voľakedy na sídlisku, kde bolo asi päťdesiat detí a spolu sme hrali od hokeja, hokejbalu, cez futbal až po americký futbal. Teraz je to smutné, pretože deti vonku nevidím. Na druhej strane momentálne môžu trénovať individuálne, či si najať nejakého osobného trénera, čo sme my nemali. No, podľa mňa na ulici sme sa naučili viac.

O financiách pre mládež

Mal by sa zamyslieť štát, pretože sa pozrime na Maďarov, kde veľmi šport podporujú. Mali by sme si brať príklad.

O koronavíruse

Moje podnikanie to príliš neovplyvňuje, keďže prenajímam nehnuteľnosti. Ale vidím ako to je v penzióne, o ktorý sa stará manželka. Tam je to ťažké a vidíme, že veľa ľudí má problémy a prišlo, či ešte príde o prácu.

Zdroj: Dnes24.sk