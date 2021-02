6. február 2021 Technológie Magazín Mobily na Slovensku oslavujú 30 rokov: Na začiatku si zavolali iba boháči + KVÍZ

Od niekoľko kilogramov vážiacich prístrojov sme sa dostali až k šikovným smartfónom, bez ktorých si už nevieme predstaviť život. Mobilná komunikácia na Slovensku oslavuje významné výročie.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) si 6. februára pripomína Svetový deň bez mobilu. Je to príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako mobilný telefón zasiahol do komunikácie medzi ľuďmi a ovplyvnil ich správanie. Mobilný telefón už dávno nie je len na telefonovanie a posielanie krátkych správ. Je to vidieť na každoročnom raste objemu prenesených dát. Mobilná komunikácia je aj na Slovensku cenovo dostupná a veľmi rozšírená.

V Slovenskej republike je cca 6,2 milióna aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie mobilnej telefónnej služby.

Pred nástupom mobilnej komunikácie na Slovensku sme mali doma aj v práci pevné telefóny. Na zriadenie pevnej telefónnej linky sme v minulosti čakali roky a bolo to pomerne drahé. Ak sme boli mimo domova a chceli sme niekomu zavolať používali sme verejné telefónne automaty, ktoré boli umiestnené na verejných priestranstvách.

Ťažké začiatky

Začiatok mobilnej komunikácie na Slovensku sa viaže s rokom 1991, keď bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený prvý mobilný hovor a následne začala komerčná prevádzka siete. Záujemcovia na začiatku nemali možnosť výberu operátora.

Pamätáte si na svoj prvý mobilný telefón? Mobilné telefóny boli spočiatku umiestnené v motorových vozidlách, neskôr boli k dispozícii aj prenosné, ktoré boli na dnešné pomery veľmi objemné a ťažké. Mobilný telefón si vtedy zaobstarávali len firmy a majetní občania. Platilo sa aj za prijaté hovory.

Noví operátori

Prvá GSM sieť bola na Slovensku spustená v roku 1997 a záujemcovia už mali na výber zo služieb dvoch mobilných operátorov. Postupne pribúdali nové služby, klesali ceny, zmenšovali sa mobilné telefóny a rástlo pokrytie mobilnými sieťami. Tretí mobilný operátor dostal povolenie v roku 2006 a štvrtý v roku 2013. K mobilným sieťam druhej generácie (2G), pribudla tretia (3G), neskôr štvrtá generácia (4G) a nedávno piata generácia (5G).

Regulácia a zvyšujúca sa konkurencia priniesli rozširovanie a skvalitňovanie služieb. Pri zmene operátora je možné ponechať si bezplatne svoje telefónne číslo. Ceny za služby a zariadenia podstatne klesli, mobilné služby sa stali dostupnými. Mobilný telefón už dávno nie je len pracovným a komunikačným nástrojom, prináša aj stratu súkromia, ale umožňuje rýchly prístup k informáciám a zábave.

Myslíte si, že začiatky mobilnej komunikácie na Slovensku vás už nemajú čím prekvapiť? Svoje vedomosti si môžete overiť v našom kvíze!

V kvíze sa vám postupne zobrazí 10 otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

