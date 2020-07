11. júl 2020 Milan Hanzel Magazín Lifestyle Poliaci poslali 50 odtieňov sivej do zabudnutia: Mali vo filme herci skutočný sex?

Poľský film 365 dní je hitom posledných týždňov na Netflixe. Ide o vášnivú romancu plnú erotických scénok, ktoré sú ako vystrihnuté z filmov pre dospelých.

Iste si spomínate na filmy o „päťdesiatkach“, ktoré svojim erotickým nádychom lámali rekordy v návštevnosti. Amerických autorov kultových snímkov 50 odtieňov sivej, 50 odtieňov temnoty a 50 odtieňov slobody, dokonale poslal „do kúta“ film od našich severných susedov.

Film alebo porno

Popis filmu 365 dní prezrádza, že pôjde o romantickú zápletku s dramatickým podtónom a doplnený posteľnými scénami. Lenže, pri pozeraní deja zostanete zaskočení. Niektorí príjemne, iní zase znechutene. Ide o to, že film je plný erotiky, ktorá by sa v niektorých momentoch bez problémov dala označiť aj ako porno. V hlavných úlohách sa predstavila Anna Marie Sieklucká ako Laura Biel, úspešná manažérka hotela a Michele Morrone ako Massimo Torricelli alias gangster zo Sicílie.

Išlo sa „na ostro“?

Pri niektorých posteľných scénkach vám nie je jasné, či hlavní aktéri nemali pri nich naozajstný sex. Tak čo, mali, či nie? „Viete, prečo to vyzerá skutočné? Pretože sme dobrí herci,“ vyhlásil v jednom rozhovore 29-ročný Talian a dodal: „Píše mi veľa ľudí s reakciou, že Bože môj, veď to bolo reálne. Ale naozaj nebolo, to je nemožné,“ dodal Michele Morrone.

Kritika za násilie

Poliaci si okrem pochvaly vyslúžili aj kritické ohlasy. Môže za to dej, v ktorom sa spomínaný Michele Morrone ako Massimo snaží získať lásku krásnej Laury Biel násilím a pomocou sily. Okamžite sa ozvali organizácie, ktoré sú proti sexuálnemu otroctvu či zneužívaniu žien.

Dočkáme sa druhej časti?

Nebudeme prezrádzať záver filmu, no neskončí sa šťastne. Netreba však zúfať, pretože autorka knihy, z ktorej čerpali tvorcovia filmy námet, je trilógiou. Takže je viac ako pravdepodobné, že Poliaci vyrukujú aj s druhým či tretím dielom.

