14. máj 2022 han Hokej MS v hokeji: Slovákov čaká zápas číslo 2: Na Nemcov VYBEHNÚ v modrých dresoch! Slovenskí hokejisti nastúpia v sobotu na MS v Helsinkách proti Nemecku v rovnakej zostave ako v piatok proti Francúzom.

Jediná zmena nastala na poste brankárskej dvojky, Patrikovi Rybárovi bude na striedačke kryť chrbát Adam Húska. Pre TASR to po poludňajšom rozkorčuľovaní povedal asistent trénera Andrej Podkonický.

Žiadna zmena

Formácie zostanú bezo zmien. „Nechali sme to zatiaľ tak ako to bolo, nebudeme meniť nič. Nemáme ani žiadne zranenia, mali by sme nastúpiť v tej istej zostave, veríme, že podáme lepší výkon,“ povedal Podkonický.

Večerného súpera SR si realizačný tím pozrel v piatok priamo v akcii, Nemci podľahli Kanade 3:5.

„Boli sme na zápase osobne. Kanada hrala veľmi dobre, ale Nemci sú silní, majú výborné presilovky, nemôžeme byť vylučovaní. My musíme hrať lepšie najmä v strednom pásme, kde sme strácali veľa pukov. Nemohli sme hrať tak rýchlo ako sme hrali predtým, musíme to všetko zjednodušiť,“ dodal Podkonický.

Čaká sa posila

K slovenskej hokejovej reprezentácii sa na MS vo Fínsku pripojí Martin Fehérváry. Obranca Washingtonu Capitals v noci na sobotu prehral so svojím tímom v 6. súboji štvrťfinále play off Východnej konferencie NHL s Floridou Panthers 3:4 po predĺžení a klubová sezóna sa pre neho skončila.

Pre Fehérváryho pôjde o tretiu účasť na MS, predtým Slovensko reprezentoval na MS v Dánsku (2018) a v Košiciach (2019). Vedenie reprezentačného tímu podá podrobnejšie informácie o jeho príchode na sobotnom tréningu pred večerným duelom s Nemeckom.

Podľa hovorcu SZĽH Petra Jánošíka „otázka už nie je, či sa pripojí, ale kedy a ktorý zápas stihne“, napísal na Twitteri.

Kto odíde?

„Martin má záujem a záujem máme aj my. Ale najskôr musí prebehnúť telefonát s generálnym manažérom Washingtonu a potom oznámime, ako to dopadlo. Martina potrebujeme, uvidíme ako sa to bude odvíjať. Ak by mohol nastúpiť už proti Kanade bolo by to skvelé, ale nepredbiehajme,“ povedal pre slovenské médiá v dejisku asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák.

Po príchode 22-ročného obrancu má realizačný tím ešte dve voľné miesta na súpiske. Pred štartom šampionátu zostali mimo nej obranca Martin Bučko a útočníci Adam Sýkora a Andrej Kollár. „Ak by prišiel Martin, tak tím opustí Bučko, keďže z tej trojice je on jediný obranca.“

V hre je aj príchod Erika Černáka, jeho Tampu čaká rozhodujúci siedmy zápas proti Torontu. „Ak by Tampa vypadla, tak ho oslovíme, ale viem, že mal počas sezóny veľa zranení,“ dodal Haščák.

Zdroj: TASR