6. december 2021 Zo Slovenska MUKAČEVSKÁ 2 roky po tragédii: Pohľad na to miesto stále trhá srdce, FOTO Ohradené torzo niekdajšieho paneláka v Prešove púta pohľady okoloidúcich, aj keď sa tam už dlhé mesiace nič nedeje. Na obete sa vo veľkom spomína, ubehli už dva roky.

Deň sv. Mikuláša sa od roku 2019 v Prešove bude navždy spájať s obrovským nešťastím, jedným z najväčších v histórii Slovenskej republiky.

V čase, keď sme sa mali radovať zo sladkého potešenia a blížiacej sa vianočnej pohody sa šírili správy o niečom, čo sa len tak nevyslovuje.

Zničené autá

Vybuchla bytovka. Nie jeden byt, nie jedno poschodie. Skrátka, bytovka.

Do akcie bolo okamžite zapojených množstvo dobrovoľníkov i profesionálov z radov záchranárov, policajtov, hasičov a vojakov. „Po príchode na miesto udalosti sa ocitáme ako vo vojnovom filme. Z bytovky odpadnuté kusy betónu výbuch odhodil do vzdialenosti niekoľko stovák metrov, poškodené, ale aj zničené boli autá, vybité tiež sklenené výplne z vedľajších domov. Hasiči vstúpili do budovy, kde mali na základe pokynov veliteľa vykonať prieskum. Avšak zistili, že schodisko už neexistuje a jediná cesta záchrany pre ľudí, ktorí zostali uväznený v budove, je s pomocou plošiny, ktorej postavenie komplikovali práve trosky z horiacej bytovky a zaparkované vozidlá,“ spomínajú na osudné okamihy dobrovoľní hasiči mesta Prešov na sociálnej sieti.

Hasiči otvorili výťahovú šachtu a lanom sa presúvali z poschodia na poschodie, kde pomocou hydrantovej siete, v ktorej ešte bol nejaký tlak, hasili ohniská požiaru. Hlavne sa však sústreďovali ľudí a na tú stranu bytovky, kde sa nachádzala plošina.

Náročný zásah

Ďalší hasiči hasili z plošiny a rebríkov.

„Teplota bola pod bodom mrazu a preto hasenie bolo fyzicky náročné a vyčerpávajúce. Zároveň plošinou prebiehala evakuácia. Vodu na miesto zásahu zabezpečovali cisterny. Hasičom sa podarilo zachrániť z bytovky 39 ľudí, 9 ľudí bolo prevezených do nemocnice,“ doplnili prešovskí dobrovoľní hasiči k téme.

A ako to na mieste vyzerá dva roky po udalosti? Zábery nájdete vo fotogalérii.

