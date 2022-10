Zdroj: obec Fekišovce Museli spievať hymnu, kričala na nich ako na malé deti: Ako dopadla starostka FEKIŠOVIEC? Dedinku Fekišovce „spopularizovalo“ video, v ktorom vystupuje starostka Miloslava Fedorová. Svoj post vo voľbách obhájila a povedie obec aj nasledujúce štyri roky. 31. október 2022 Monika Hanigovská Komunálne voľby

31. október 2022 Monika Hanigovská Komunálne voľby Museli spievať hymnu, kričala na nich ako na malé deti: Ako dopadla starostka FEKIŠOVIEC? Dedinku Fekišovce „spopularizovalo“ video, v ktorom vystupuje starostka Miloslava Fedorová. Svoj post vo voľbách obhájila a povedie obec aj nasledujúce štyri roky.

Zdroj: obec Fekišovce

Malebnú obec Fekišovce (okres Sobrance) pred niekoľkými rokmi „preslávil“ záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ten sa dostal na verejnosť a začal sa medzi Slovákmi šíriť formou virálneho videa.

Starostka Miloslava Fedorová v ňom dáva do pozoru obecných poslancov. Video zachytáva, ako ich žiada napríklad o to, aby zaspievali slovenskú hymnu Nad Tatrou sa blýska a niekoľkokrát zvyšuje po poslancoch hlas. Ako to vyzeralo v obci počas volieb?

Miloslava Fedorová (SMER – SD) obhájila svoj post a ostáva naďalej starostkou. Získala 100 % hlasov voličov, no bola jedinou kandidátkou.

Fedorová získala 50 platných hlasovacích lístkov, pričom možnosť voliť malo 249 obyvateľov obce. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Na východe Slovenska, v okrese Sobrance, vedľa obce Hnojné, je obec Fekišovce. A znovu tam zvolili za starostku... Posted by Zomri on Wednesday, January 9, 2019

Zdroj: Dnes24.sk