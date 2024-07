31. júl 2024 TOS Zo zahraničia

Muž nahlásil zle zaparkované auto, POKUTU dostal ON: Dokonca vyššiu, ako hrozila vodičovi

Muž nahlásil polícii zle zaparkované auto a nakoniec to bol on, čo zaplatil pokutu 70 eur. Ako je to možné?