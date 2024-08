31. august 2024 Magazín Muž s rakovinou mal žiť len pár mesiacov: Odišiel na jedno MIESTO a žil ďalších 36 rokov! Lekári mu predpovedali niekoľko mesiacov života, no Stamatis Moraitis prežil aj ich.

Príbeh Stamatisa Moraitisa, muža, ktorý podvádzal smrť viac ako 30 rokov, je skutočne výnimočný. V roku 1976 mu ako 66-ročnému diagnostikovali lekári rakovinu pľúc v pokročilom štádiu. Vyhliadka na ďalší život nebola vôbec sľubná – bolo mu oznámené, že mu zostáva len šesť až deväť mesiacov života.

Pán Moraitis sa narodil v Grécku, väčšinu svojho života prežil na predmestí New Yorku a Floridy. Neváhal a rozhodol sa, že naposledy vydýchne vo svojej domovine. „Nech ma pochovajú vedľa mojej rodiny pri mori a tam, kde to mojich príbuzných bude stáť len pár stoviek dolárov,“ takto zaspomínal ešte počas života senior pre Business Insider.

Keď smrť zablúdi

Muž trpiaci rakovinou nečakal a odcestoval s manželkou na grécky ostrov Ikaria. Senior počas života tvrdo pracoval a teraz si začal užívať prírodu, more, stretával sa so svojimi starými priateľmi, popíjal víno a nevynechal ani aktivity na záhrade. Mesiace ubiehali, jeho zdravotný stav sa nezhoršoval a tak sa pustil do pestovania viniča.

„Uvedomil si, že v čase, keď budú rastliny pripravené na zber, nebude nablízku, aby si vychutnal vlastné víno, ale túžil potom, aby si ho manželka pamätala prostredníctvom jeho odrody.“

Seniorovi bolo dopriate, vychutnal si plody svojej práce so svojou drahou polovičkou, a nielen to! V priebehu ďalších troch desaťročí pod jeho rukami v záhrade vyrástli všetky druhy ovocia a zeleniny. Ako to, že sa nevyplnia hrozivá lekárska diagnóza? To sa snažil vypátrať Dan Buettner, autor knižného bestselleru Modré zóny, ktorý seniora ešte počas života, navštívil na tamojšom ostrove.

No senior počas rozhovoru len pokrčil plecami a povedal: „Neviem! Asi som len zabudol zomrieť.“ Stamatis Moraitis skonal v roku 2013 vo veku 102 rokov.

Jeho domovina sa od roku 2005 spája s pojmom modrá zóna – sú to miesta, kde sa koncentrujú najdlhšie žijúci ľudia na svete.

Miesto, kde žijete…

Ako pripomína tamojší portál, nemôžeme s istotou povedať, čo sa presne stalo s Moraitisom a prečo žil ďalšie tri desaťročia po tom, čo mu bola diagnostikovaná terminálna rakovina pľúc. No je možné, že mal v sebe „nejaké jedinečné genetické vlastnosti,“ vďaka ktorým zvládal bojovať s rakovinu lepšie ako zvyšok pacientov s rakovinou.

„No Dan Buettner má podozrenie, že hlavná zložka dlhovekosti sa môže nachádzať okolo nás, je v tom, čím sa obklopujeme – ľuďmi, rastlinami, vzduchom, životným štýlom. Jedna často citovaná štúdia dánskych dvojčiat naznačuje, že genetika je zodpovedná len za 20 až 25 % našej dlhovekosti,“ pripomína na záver tamojší portál.

