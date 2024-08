29. august 2024 Magazín ŠKODIA magnetky na chladničke? V jednom prípade ÁNO! Aj vás od vlastnenia nového kúsku odrádza podozrenie, že zničí chladničku? Už nemusí, stačí dodržiavať jednoduché pravidlo.

Magnetky lákajú turistov na každom kroku. Zatiaľ čo sa časť z nich prikláňa k povinným must have suvenírom, pre iných sú to dokonalé spomienkové predmety. No potom je tu časť dovolenkárov, ktorí sa im vyhýbajú veľkým oblúkom. Prečo? Pravdepodobne uprednostňujú iné drobnosti či radosti alebo veria, že magnetky na chladničke spôsobujú viac škody ako úžitku. Je to naozaj tak?

„Nežerú“ elektrinu

„Samotné magnety nepožierajú žiadnu elektrinu, sú to jednoducho malé magnetické predmety, ktoré priľnú na kovový povrch chladničky. Magnetická sila medzi chladničkou a magnetom drží magnet na mieste, ale neodčerpáva elektrinu,“ píše First 4 Magnets. Dovolenkové magnetky teda „nežerú“ elektrinu ani neznižujú účinnosť chladničky.

Nevhodné miesto

Ďalšou mylnou domnienkou je predstava, že magnety zvyšujú pracovné zaťaženie kompresora. To nie je pravda, ale existuje jedna výnimka. Vaše zhmotnené dovolenkové spomienky by nemali zdobiť chladničku v miestach, kde sa otvára. Premiestnite preto svoju zbierku o čosi ďalej alebo svoje magnetky presuňte na magnetickú tabuľu alebo na magnetickú fóliu.

Magnety môžu zasahovať do tesnenia dverí chladničky, čo spôsobuje, že teplý vzduch vstupuje dovnútra a studený vzduch uniká – v dôsledku toho kompresor pracuje intenzívnejšie.

Magnetky z dovoleniek môžu ovplyvňovať účinnosť chladničky, ale ide o nepatrnú zmenu: „Moderné chladničky sú navrhnuté tak, aby udržiavali konštantnú teplotu a kompresor je navrhnutý tak, aby fungoval efektívne bez ohľadu na menšie výkyvy teploty.“ Vaše spomienky na chladničke nemajú ani nejaký významný vplyv na spotrebu elektrickej energie a to je ďalšia dobrá správa pre zberateľov magnetiek.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk