10. január 2021 Magazín Muzikant Juraj Hnilica si VERIL! Kedysi ohúril len s gitarkou a v teplákoch

V seriáli Ver si! sa budeme rozprávať s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom.

Naším prvým hosťom Ver si! je spevák, muzikant a skladateľ piesní Juraj Hnilica. Zviditeľnil sa vďaka šou Česko-Slovensko má talent v roku 2015, kedy sa dostal až do finále. Neskôr hosťoval na turné kapele TEAM, a tiež českému slávikovi Tomášovi Klusovi.

V rozhovore si Juraj okrem iného zaspomínal na svoje začiatky, porozprával nám o ceste v Česko-Slovensko má talent, ale aj o novom albume a o tom, aké má sny.

V teplákoch, iba s gitarkou

Všetko to začalo na základnej škole, na hodine hudobnej výchovy, kde Juraj objavil svoj spevácky talent. Keď mal 14 rokov, založil kapelu Bačova Fujara, ktorá už vtedy hrala autorské pesničky. Približne v tom čase si ho našla reklama na konkurz do talentovej šou. Po chvíli váhania ale Juraj nabral odvahu a prihlásil sa, čo sa neskôr ukázalo ako výborný nápad.

„Prišiel som posledný, zahral som im v teplákoch, iba s gitarkou. Vtedy to medzi nami zaiskrilo, páčilo sa im to! Odvtedy som prechádzal od konkurzu ku konkurzu,“ spomína Juraj.

Vďaka tomu, že si Juraj veril, je z neho dnes úspešný muzikant, pred týždňom dokonca vydal nový album, na ktorom si zaspieval aj so svojou milovanou manželkou. „Som rád, že sa na to dala nahovoriť, lebo tá pieseň je podľa mňa zatiaľ najkrajšia, akú som kedy napísal,“ priznal Juraj.

„Pieseň Okovy hovorí o tom, čo nám spôsobila táto doba. Že zrazu musíme nosiť rúška, celí sme takí zviazaní a strácame slobodu. Každý by mal mať pocit, že môže robiť to, čo chce, bez toho, aby ho niekto obmedzoval. Tak by to malo byť aj vo vzťahoch. Keď sme s partnerom vo vzťahu, veľakrát máme pocit, že toho druhého vlastníme a začneme ho obmedzovať. Zdravý recept na fungujúci vzťah je podľa mňa keď dáme druhému pocit, že je fakt slobodný,“ hovorí o novej piesni.

O čom ešte sníva muž, ktorý už má úspech aj lásku, ale aj o tom, aké má plány s kapelou Bačova Fujara, sa dozviete vo VIDEO rozhovore (na konci článku).

A čo by odkázal mladým ľuďom? „Žiť tu a teraz, úplne že naplno! Technológie nás už teraz oberajú o tú najkrajšiu vec, akú máme, a tou je prítomnosť!“

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk